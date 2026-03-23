Tragiczny wypadek na DK 62 w powiecie węgrowskim. 19-letni kierowca uderzył w drzewo

Monika Półbratek
2026-03-23 16:16

Dziś w nocy (w poniedziałek 23 marca) na drodze krajowej nr 62 doszło do tragicznego zdarzenia. Samochód osobowy uderzył w drzewo, a młody, 19-letni kierowca pojazdu zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku.

Autor: KPP Węgrów/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło ok. godziny 3:50. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący samochodem osobowym marki Skoda, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zjechał z jezdni do przydrożnego lasu, gdzie uderzył w drzewo. Niestety, młody kierowca zmarł na miejscu. Przez kilka godzin ruch na miejscu wypadku był utrudniony. – informuje asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach nocnych, kiedy widoczność jest ograniczona, a zmęczenie może opóźniać reakcje.

Przeczytaj także:
Policjanci z Łosic pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
