Tragiczny wypadek na DK 62 w powiecie węgrowskim. 19-letni kierowca uderzył w drzewo

– Do zdarzenia doszło ok. godziny 3:50. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący samochodem osobowym marki Skoda, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zjechał z jezdni do przydrożnego lasu, gdzie uderzył w drzewo. Niestety, młody kierowca zmarł na miejscu. Przez kilka godzin ruch na miejscu wypadku był utrudniony. – informuje asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.