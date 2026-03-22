Policjanci z Łosic pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności

– Na miejsce skierowany został patrol, w składzie sierż. Mateusz Horbowicz i st. post. Matusz Stasiuk. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcą kradzieży był 38-latek, który ukradł dwa batoniki. W rozmowie z policjantami przyznał, że jego zachowanie było wynikiem trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł oraz braku pieniędzy. Mężczyzna został pouczony przez interweniujących policjantów. Funkcjonariusze, widząc jego sytuację życiową, podjęli decyzję o udzieleniu mu pomocy. Kupili mu artykuły spożywcze. Policjanci przewieźli też mężczyznę do noclegowni w Siedlcach, gdzie otrzymał schronienie. – informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.