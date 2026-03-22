Policjanci z Łosic pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności

Monika Półbratek
2026-03-22 21:29

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach wykazali się wyjątkową wrażliwością na ludzką krzywdę i gotowością do niesienia pomocy. Pomogli 38-letniemu mężczyźnie w kryzysie bezdomności, który z głodu dopuścił się kradzieży w jednym z lokalnych sklepów.

i

Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, 17 marca. Dyżurny łosickiej komendy otrzymał wtedy zgłoszenie, dotyczące kradzieży dokonanej w jednym z lokalnych supermarketów.

Na miejsce skierowany został patrol, w składzie sierż. Mateusz Horbowicz i st. post. Matusz Stasiuk. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcą kradzieży był 38-latek, który ukradł dwa batoniki. W rozmowie z policjantami przyznał, że jego zachowanie było wynikiem trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł oraz braku pieniędzy. Mężczyzna został pouczony przez interweniujących policjantów. Funkcjonariusze, widząc jego sytuację życiową, podjęli decyzję o udzieleniu mu pomocy. Kupili mu artykuły spożywcze. Policjanci przewieźli też mężczyznę do noclegowni w Siedlcach, gdzie otrzymał schronienie. – informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

i

Mundurowi apelują do mieszkańców regionu o zwracanie szczególnej uwagi na osoby w kryzysie bezdomności, a także na ludzi starszych oraz nieporadnych życiowo. Choć w ciągu dnia jest już cieplej, to noce nadal są chłodne i występują lokalne przymrozki, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Każda reakcja ma znaczenie. Czasami jeden telefon może uratować komuś życie.

Przeczytaj także:
58-latek z powiatu siedleckiego myślał, że wygrał luksusowy samochód. Padł ofia…
Poszukiwany od 13 lat 49-latek z powiatu mińskiego został zatrzymany przez sied…
Powiat garwoliński: Pijany mężczyzna bez prawa jazdy jechał z dzieckiem w aucie…
Oskarżony o zabójstwo zakonnika w siedleckim parku Rafał J. nie trafi do więzie…
Węgrów: Rzucił się z nożem na członków rodziny. 54-letni Robert G. przyznał się…
kradzież
pomoc bezdomnym
Policja
Łosice