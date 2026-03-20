Poszukiwany od 13 lat 49-latek z powiatu mińskiego został zatrzymany przez siedleckich policjantów!

– W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany na stałe przebywa za granicą, gdzie mieszka i pracuje. Z ustaleń wynikało również, że mężczyzna przyjechał do Polski na kilka dni, aby odwiedzić rodzinę. Dzięki skutecznej pracy, policjanci Wydziału Kryminalnego namierzyli i zatrzymali 49-latka na terenie powiatu mińskiego. Zatrzymany ma do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Po wykonaniu niezbędnych czynności został doprowadzony i przekazany do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.