Poszukiwany od 13 lat 49-latek z powiatu mińskiego został zatrzymany przez siedleckich policjantów!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-20 14:32

W środę, 18 marca, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zatrzymali 49-letniego mężczyznę z powiatu mińskiego, który od 13 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Poszukiwany od 13 lat 49-latek z powiatu mińskiego został zatrzymany przez siedleckich policjantów!

i

Autor: KMP w Siedlcach/ Materiały prasowe

– W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany na stałe przebywa za granicą, gdzie mieszka i pracuje. Z ustaleń wynikało również, że mężczyzna przyjechał do Polski na kilka dni, aby odwiedzić rodzinę. Dzięki skutecznej pracy, policjanci Wydziału Kryminalnego namierzyli i zatrzymali 49-latka na terenie powiatu mińskiego. Zatrzymany ma do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Po wykonaniu niezbędnych czynności został doprowadzony i przekazany do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Siedleccy mundurowi przypominają, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą się liczyć z konsekwencjami swoich działań. Poszukiwani sprawcy przestępstw i wykroczeń nawet po latach mogą zostać wytropieni i zatrzymani, a należna kara na pewno ich nie ominie.

Poszukiwany od 13 lat 49-latek z powiatu mińskiego został zatrzymany przez siedleckich policjantów!

i

Autor: KMP w Siedlcach/ Materiały prasowe
