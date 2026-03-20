Pijany wandal w Garwolinie zaatakował... figurę krowy i policyjny patrol. Grozi mu do 5 lat odsiadki

– 16 marca po godz. 17.00 policjanci Ogniwa Patrolowo‑Interwencyjnego zatrzymali agresywnego mężczyznę, który w centrum Garwolina uszkodził element wyposażenia strefy zewnętrznej lodziarni. Nietrzeźwy sprawca, przechodząc obok lokalu, bez powodu kopnął w stojącą przed nim figurę krowy wykonaną z żywicy epoksydowej, powodując jej uszkodzenie. Właściciel oszacował straty na ponad 3 tysiące złotych. – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na szczęście zdarzenie zauważyli pracownicy sklepu, którym udało się zatrzymać mężczyznę. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwali patrol Policji.

– Po przybyciu funkcjonariuszy 29-latek nie reagował na polecenia i eskalował agresję, próbując wymusić odstąpienie od czynności służbowych. Mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu. W toku dalszych czynności ustalono, że zatrzymany był notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, znęcanie oraz przestępstwa narkotykowe. Okazało się również, że dwa dni wcześniej złamał prawomocny zakaz sądowy, nachodząc swoją matkę w jej mieszkaniu. – mówi podkom. Małgorzata Pychner.

Kryminalni skierowali wobec mężczyzny akt oskarżenia do sądu. 29-latek usłyszał zarzuty: uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności oraz stosowania gróźb w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności. Przedstawiono mu także zarzut niestosowania się do orzeczeń sądu.

Podejrzanemu grozi teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.