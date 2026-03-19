Węgrów: Rzucił się z nożem na członków rodziny. 54-letni Robert G. przyznał się do usiłowania zabójstwa brata i trafił do tymczasowego aresztu

Okoliczności zdarzenia

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, w dniu 13 marca 2026 r. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie został powiadomiony przez lekarza chirurga dyżurującego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie, iż do lecznicy zgłosiły się dwie osoby poszkodowane z ranami ciętymi i kłutymi: Łukasz G. i jego matka Maria G.–L. Obrażenia, jakich doznali, lekarz uznał za poważne.

– W sprawie tej wykonane zostały niezwłocznie liczne czynności procesowe, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, w tym m.in. przesłuchano pokrzywdzonych, uzyskano wstępną opinię co do doznanych przez nich obrażeń, jak również dokonano oględzin miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono ślady. Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zatrzymania Roberta G. – brata pokrzywdzonego Łukasza G i syna Marii G.–L. – mówi Bartłomiej Świderski, prokurator PO w Siedlcach.

Zarzuty i środek zapobiegawczy dla podejrzanego

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Węgrowie przedstawił Robertowi G. dwa zarzuty.

– Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w dniu 13 marca 2026 r. swojego brata Łukasza G. poprzez zadanie mu 3 ciosów nożem, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk oraz zarzut spowodowania u swojej matki Marii G.–L. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci obrażeń realnie zagrażających jej życiu, tj. czynu z art. 156 § 1 pkt 2 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia. – informuje prok. Bartłomiej Świderski.

Postanowieniem z dnia 16 marca 2026 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie uwzględnił w całości wniosek prokuratora i zastosował wobec Roberta G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą co najmniej 10 lat pozbawienia wolności, aż do dożywotniego pozbawienia wolności.