Powiat garwoliński: Tymczasowy areszt dla 52-latka z gminy Żelechów, który z piłą spalinową rzucił się na policjantów

– Do zdarzenia doszło 14 marca wieczorem. Policjanci zostali skierowani na interwencję do jednej z miejscowości w gminie Żelechów, gdzie nietrzeźwy mężczyzna miał zagrażać członkom swojej rodziny. Kiedy przyjechali pod wskazany adres, sytuacja okazała się znacznie bardziej niebezpieczna. Mężczyzna trzymał w rękach uruchomioną piłę spalinową i ruszył w kierunku funkcjonariuszy. 52-latek podchodził do policjantów i wymachiwał w ich kierunku piłą, grożąc im pozbawieniem życia. – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Na szczęście, w sytuacji realnego zagrożenia policjanci zachowali pełen profesjonalizm. Udało im się opanować sytuację.
– Wobec agresora, który nie reagował na żadne polecenia, nadal atakował i próbował ich zranić, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Obezwładnili napastnika i odebrali mu niebezpieczne narzędzie. 52‑latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W przeszłości był notowany za przestępstwa drogowe i przeciwko rodzinie. – mówi podkom. Małgorzata Pychner.
Podejrzany usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. We wtorek 17 marca Sąd Rejonowy w Garwolinie zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.