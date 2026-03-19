Powiat garwoliński: Tymczasowy areszt dla 52-latka z gminy Żelechów, który z piłą spalinową rzucił się na policjantów

Policjanci z Posterunku Policji w Żelechowie, na terenie powiatu garwolińskiego, obezwładnili i zatrzymali agresywnego 52‑latka, który z uruchomioną piłą spalinową ruszył na funkcjonariuszy podczas interwencji domowej. Na szczęście policjanci zareagowali błyskawicznie, a zagrożenie zostało opanowane. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut. Decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

i Autor: KPP Garwolin/ Materiały prasowe