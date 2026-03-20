Z ustaleń siedleckiej policji wynika, że w okresie od października 2025 r. do 19 marca 2026 r. pokrzywdzony mieszkaniec powiatu siedleckiego był wprowadzany w błąd przez osoby podszywające się pod organizatorów konkursu.

– Na jednym z portali społecznościowych znalazł informację, że wygrał samochód osobowy marki BMW X5. Po kliknięciu w link został przekierowany do komunikatora internetowego, gdzie kontaktował się z kilkoma osobami. Jedna z nich poinformowała go, że aby odebrać „wygraną”, musi pokryć jedynie koszty transportu, ubezpieczenia oraz akcyzy. Mężczyzna, przekonany o autentyczności sytuacji, dokonał około 10 przelewów na wskazane konta. Dodatkowo, w trakcie innych rozmów na komunikatorze, został nakłoniony do zakupu samochodu typu SUV marki Volvo. Zgodnie z instrukcjami oszustów wpłacił kolejne środki, tym razem w kwocie 8 000 zł, za pośrednictwem Bitomatu na terenie Siedlec. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Przez cały czas mężczyzna był przekonany, że czyni starania w kierunku odebrania uczciwej wygranej. Dopiero, gdy jego konto bankowe zostało zablokowane, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Zgodnie z sugestią pracowników banku, zgłosił sprawę na Policję.

Mundurowi z siedleckiej komendy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z Internetu. Przypominają, że nikt nie rozdaje za darmo drogich rzeczy, takich jak samochody. Jednocześnie żądanie wpłat za transport, akcyzę czy ubezpieczenie oraz wymóg klikania w podejrzane linki – powinny obudzić naszą czujność. Nie warto działać pochopnie. Pośpiech i emocje często wykorzystują bowiem oszuści.