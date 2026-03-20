Powiat garwoliński: Pijany mężczyzna bez prawa jazdy jechał z dzieckiem w aucie! Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności

Monika Półbratek
2026-03-20 12:14

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie, brak prawa jazdy i dziecko w samochodzie – do takiej sytuacji doszło w gminie Miastków Kościelny, na terenie powiatu garwolińskiego. 31-letni mężczyzna, zatrzymany na placu zabaw w miejscowości Przykory, usłyszał już zarzuty. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.

Autor: KPP Garwolin/ Materiały prasowe

– We wtorek 17 marca około godziny 14:30 garwolińscy policjanci ruchu drogowego zostali zaalarmowani niepokojącym zgłoszeniem. Z przekazanej informacji wynikało, że kierowca Audi jedzie od krawędzi, do krawędzi jezdni, może być pod wpływem alkoholu, a w samochodzie znajduje się dziecko. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. W miejscowości Przykory w gminie Miastków Kościelny policjanci zauważyli opisany pojazd. Auto stało zaparkowane, a na pobliskim placu zabaw funkcjonariusze zauważyli jego właściciela. 31‑letni mężczyznę miał pod opieką małoletnią dziewczynkę. Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie jest trzeźwy. – relacjonuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Jak się okazało, mężczyzna faktycznie był pijany. Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń – 31-latek miał w organizmie dwa promile alkoholu! Co więcej, po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się też, że... nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

– Zanim policjanci przewieźli go do komendy, zadbali o bezpieczeństwo dziecka. Dziewczynka została przekazana pod opiekę matce. 31‑latek trafił do policyjnego aresztu. – informuje podkom. Małgorzata Pychner.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mimo ciążącego na nim obowiązku opieki. Za te czyny podejrzanemu grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

