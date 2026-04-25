„Plastyczne Oscary” i mosty między pokoleniami. Wielki finał kampanii „Widzę – rozmawiam – reaguję” w Siedlcach

Wydarzenie poprowadziła Edyta Biarda (CKU), której przy prezentacji poszczególnych punktów programu pomagali Elżbieta Cała (CKU) oraz Piotr Kowalczuk (CKU).

– „Dzięki Wam zobaczyliśmy coś, czego my, dorośli, często już nie dostrzegamy” – tymi słowami prowadząca galę przywitała laureatów konkursu plastycznego i teatralnego.

Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Tomasza Hapunowicza, było zwieńczeniem miesięcy warsztatów, debat i spotkań, które miały jeden cel: nauczyć nas nawzajem się słuchać.

41

Świat widzialny sercem

Pierwsza część gali należała do najmłodszych. Uczniowie klas I–III w ramach konkursu plastycznego „Kiedyś i dziś- świat oczami dziecka” stworzyli prace, które stały się podstawą wyjątkowego filmu. Nagrody, nazywane przez organizatorów „plastycznymi Oscarami”, trafiły do rąk dzieci, a wręczali je Dariusz Stopa oraz Maciej Nowak – zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce.

Emocje towarzyszące ogłaszaniu wyników podsycał moment otwierania kopert z nazwiskami zwycięzców i wyróżnionych, czego dokonali: Agnieszka Świerczewska (IPA Region Siedlce), Barbara Jastrzębska (Komenda Miejska Policji w Siedlcach) oraz Katarzyna Dobijańska (Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień).

Na najwyższym stopniu podium stanęła Maja Ługowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 (opiekun artystyczny: Dorota Podgórzak). Drugie miejsce wywalczyła Oliwia Perkowska (SP 3), a trzecie Karol Antoszczuk (SP 7). Jury podkreślało niezwykle wysoki poziom prac, które zamiast do szuflad, trafiły na specjalne kolaże. Jeden z nich przygotowano dla Prezydenta Tomasza Hapunowicza, by w Urzędzie Miasta przypominał o dziecięcej perspektywie na świat.

Obok laureatów głównego podium, jury przyznało liczne wyróżnienia:

SP nr 1: Oliwia Kurowska, Aleksandra Mateusiak, Szymon Tylus (opiekun: Kinga Domańska) ,

(opiekun: , SP nr 3: Julia Jedynak, Maria Konstanty (opiekun: Anna Miłobędzka ),

(opiekun: ), SP nr 6: Weronika Piwowarczyk, Ilona Chaviak, Alicja Redesiuk (opiekunowie: Ewa Cała, Iwona Mech ),

(opiekunowie: ), SP nr 7: Maja Cmoch (opiekun: Katarzyna Wąsowska ),

(opiekun: ), SP nr 8: Aniela Olszewska (opiekun: Aleksandra Szmurło ),

(opiekun: ), SP nr 11: Maja Kazimierczak, Ksenia Zabolotna, Lena Kisielińska, Michalina Tarapata (opiekun: Anna Jagiełło ),

(opiekun: ), SP nr 12: Julia Ziemińska, Jakub Kamiński, Malina Kalinowska, Tymon Tokajuk (opiekun: Iwona Niciporuk).

Teatr, który leczy

Druga część uroczystości skupiła się na starszych uczniach i ich interpretacji tegorocznego tematu konkursu „Terapii teatrem”, który brzmiał „Most między pokoleniami, co nas łączy, co dzieli”. Filmowy trailer przygotowany na bazie filmów nagranych przez młodzież pokazał, że „mosty między pokoleniami” buduje się z odwagi i szczerości. Podczas prezentacji filmowego trailera sala żywo reagowała śmiechem na poszczególne scenki. Młodzież udowodniła w nich, że potrafi bezbłędnie „wyłapać” i celnie zinterpretować sformułowania oraz zachowania dorosłych.

W kategorii na scenkę profilaktyczną triumfowała grupa „Siódemeczka” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w składzie: Amelia Walczuk, Karolina Krasnodębska, Adam Skiba oraz Aleksander Chajewski (pod opieką Edyty Guth i Katarzyny Wąsowskiej), nagrodzona za przejmujący materiał „Most między pokoleniami”.

Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja SP nr 6: Gabriela Sowa, Iga Przyszlak, Anna Trojanowska i Michał Dutkiewicz (opiekun: Justyna Lipińska-Pochylska), a na trzecim stopniu podium stanęła grupa „Elektryk” z ZSP nr 1: Dominik Kur, Julia Osica, Amelia Mońkowska oraz Krzysztof Dziewulak (opiekun: Iwona Łukaszewska). Jury przyznało także wyróżnienie specjalne dla uczniów SP nr 11: Tymoteusza Borkowskiego, Alicji Piaseckiej, Kingi Soszyńskiej i Jagody Szurowskiej (opiekun: Iwona Moskwiak). Każdy z mentorów grup otrzymał „Złoty Kadr” – statuetkę będącą symbolem uznania dla osób, dzięki którym teatralna terapia dotarła do serc widzów.

Lekcja empatii i bezpieczna przystań

Podczas gali młodzież udzieliła dorosłym niezwykłej lekcji wrażliwości, którą docenili obecni na sali goście. Dariusz Stopa oraz Maciej Nowak pogratulowali twórcom ogromnego zaangażowania, przyznając, że prace artystyczne stały się dla nich sentymentalną podróżą. Zastępcy Prezydenta odnaleźli w nich symbole własnego dzieciństwa – kultowe trzepaki, kolejki i zabawy na świeżym powietrzu. Dariusz Stopa, nawiązując do współczesnych wyzwań, podkreślił przy tym wartość świata wolnego od ekranów, który bił z prac najmłodszych.

Ta atmosfera zrozumienia znajdzie swoją kontynuację w realnych działaniach. Emocji nie kryła Katarzyna Dobijańska, która podziękowała uczniom za ich wzruszającą postawę i ogłosiła, że kampania zyska swoją „bezpieczną przystań”. Już w maju na terenie Siedlec zostanie otwarty specjalny klub dla młodzieży – przestrzeń do rozmów i budowania relacji, gdzie na honorowym miejscu zawiśnie jeden z pamiątkowych kolaży z pracami uczestników.

– Dzisiaj zobaczyliśmy, że mosty między nami nie są z betonu, ale z Waszej odwagi, by powiedzieć: „Widzę Cię, słyszę Cię i jesteś dla mnie ważny” – podsumowała Edyta Biarda, zamykając to niezwykłe spotkanie sztuki i empatii.

Gala zakończyła się wspólnym przemarszem laureatów na „schody chwały”. Choć statuetki zostały rozdane, przesłanie kampanii pozostaje jasne: w Siedlcach film o słuchaniu i rozumieniu drugiego człowieka kręcony jest dalej.

Źródło: inf. pras. CKU