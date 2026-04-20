Siedlecka młodzież znów zwraca się do dorosłych. List uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach

Listy, które budują mosty – finał siedleckich debat

Czy potrafimy usłyszeć to, czego młodzi ludzie nie mają odwagi powiedzieć nam prosto w oczy? Przedstawiamy cykl listów, w których uczniowie siedleckich szkół dzielą się swoją perspektywą na relacje z dorosłymi.

– Teksty powstały jako efekt głębokich rozmów podczas debat zorganizowanych w ramach kampanii „Widzę – rozmawiam – reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież”. Wspólna inicjatywa CKU, KMP, IPA Region Siedlce oraz SP nr 7, objęta patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Tomasza Hapunowicza, pozwoliła młodzieży wyjść poza rolę odbiorców komunikatów i stać się partnerami w dyskusji o ich własnym bezpieczeństwie i potrzebach. To lektura, która uczy nas, dorosłych, jak widzieć, rozmawiać i – przede wszystkim – mądrze reagować na głos młodego pokolenia. – mówi Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.

Czasem najtrudniej powiedzieć to, co najważniejsze, patrząc w oczy. Dlatego młodzi ludzie z Siedlec wybrali listy. Pod wspólnym hasłem „Między naszym głosem a Waszym zdaniem” kryją się historie o poszukiwaniu własnej tożsamości, o prawie do błędu i o ogromnej potrzebie bliskości, która często chowa się pod maską samodzielności.

– To lektura obowiązkowa dla każdego dorosłego, który chce zrozumieć, dlaczego szerokie spodnie, telefon w ręku czy inny system wartości nie powinny nas dzielić. Pozwólmy tym słowom wybrzmieć i sprawdźmy, co wydarzy się w tej przestrzeni, którą uczniowie nazywają miejscem spotkania. – podkreśla Edyta Biarda.

i Autor: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach/ Materiały prasowe

I list siedleckiej młodzieży w 2026 roku – uczniowie KSP do dorosłych

Podczas debaty w magistracie Katolicką Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Siedlcach reprezentowali: Nel Jagiełło, Julia Krajewska, Natalia Bukatczuk, Wiktoria Jastrzębska i Alicja Zielińska. Opiekunką grupy była nauczycielka Ewelina Goławska.

Drodzy Dorośli,

Piszemy do Was w imieniu wszystkich młodych ludzi, którzy pragną zostać wysłuchani. W wielu aspektach możecie mieć rację, ponieważ żyjecie dłużej i macie większe doświadczenie. Jednak prosimy, abyście też zrozumieli, że my, młodsze pokolenie, mamy swoje własne spojrzenie na świat i czasami to właśnie my mamy rację, szczególnie w sprawach dotyczących współczesności.

Żyjemy w czasach, gdy internet i technologia są nieodłączną częścią naszego życia. Interesujemy się cyfrowym światem, co nie oznacza, że jesteśmy od niego uzależnieni czy marnujemy czas. Wręcz przeciwnie. To nasza przyszłość i sposób na rozwój. Niestety, wielu dorosłych patrzy na to krytycznie i uważa, że wszystko, co nowe i inne, jest złe. Często zamykają się na innowacje i odrzucają je bez próby zrozumienia.

Chcielibyśmy też zwrócić uwagę na Wasze stereotypowe poglądy wobec naszego wyglądu i zachowania. Gdy przechodzimy przez miasto, często słyszymy rozmowy typu: „Jak ona się ubrała?”, „Wygląda jak diabeł!”. Nie zdają sobie jednak Państwo sprawy, że to, jak wyglądamy, nie definiuje tego, jacy jesteśmy jako ludzie. Nie każdy musi wyglądać czy zachowywać się według wzorców narzuconych przez społeczeństwo. Każdy z nas ma prawo być sobą i nie wstydzić się tego, kim jest. To właśnie nasza odmienność czyni nas wyjątkowymi.

Podsumowując, każdy ma prawo do własnego zdania, własnego stylu i własnych poglądów. Mimo różnic potrafimy się komunikować i dojść do porozumienia. Wierzymy, że w tych czasach najbardziej potrzebna jest wzajemna akceptacja i wysłuchanie, nie tylko od rówieśników, ale także od dorosłych. Każdy z nas jest inny, i to jest wartością, którą powinniśmy szanować. Nie oznacza to, że ktoś jest z tego powodu gorszy.

Prosimy Was również o zrozumienie, że my też często mamy rację. Liczymy na to, że będziecie nas słuchać i szanować nasze poglądy.

Młodsze pokolenie