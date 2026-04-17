Czy granice uzależnień się zacierają? Głos młodego pokolenia wybrzmiał na Uniwersytecie w Siedlcach

Projekt ma na celu aktywizację młodych obywateli oraz włączanie ich w debatę publiczną, dotyczącą kluczowych wyzwań społecznych. Inicjatywa obejmuje organizację debat zarówno w siedzibie Senatu, jak i w ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Spotkanie w Siedlcach odbyło się z inicjatywy licealistki Oliwii Liczewskiej. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 uczniów z siedleckich szkół średnich I LO im. Bolesława Prusa, II LO im. św. Królowej Jadwigi, IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, III LO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica, I Katolickie LO im. Świętej Rodziny, Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz studentów UwS, którzy podjęli próbę odpowiedzi na pytania: czy granice uzależnień ulegają zatarciu oraz czy współczesne społeczeństwo zachowuje zdolność do wyznaczania granic i reagowania na zjawiska o charakterze uzależnieniowym?

10

Debatę otworzyły dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni, prorektor ds. innowacji i rozwoju oraz Katarzyna Dobijańska, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

W dyskusji uczestniczyli: Bartosz Kehl – kierownik działu profilaktyki w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Paulina Nowosielska – dyrektorka Zespołu Prasowego Rzeczniczki Praw Dziecka, Aleksandra Szczygieł – wiceprezeska Fundacji Impuls, Jan Korczyński – reprezentujący organizację GrowSpace, a także przedstawicielki Uniwersytetu w Siedlcach: dr Daria Krzewniak z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz dr Agnieszka Roguska z Instytutu Pedagogiki.

Po części panelowej uczestnicy pracowali w czterech zespołach tematycznych, analizując zagadnienia związane z uzależnieniami cyfrowymi, używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz wpływem mechanizmów rynkowych na rozwój nałogów. Rezultatem pracy warsztatowej było wypracowanie postulatów o charakterze systemowym, które następnie zostały poddane głosowaniu.

Do kluczowych rekomendacji sformułowanych przez uczestników należą w szczególności: wprowadzenie skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku użytkowników mediów społecznościowych oraz ograniczeń w dostępie dla osób niepełnoletnich, ograniczenie działań brandingowych i marketingowych produktów o potencjale uzależniającym i wdrożenie regulacji dotyczących limitów czasowych na platformach hazardowych.

Debata w Siedlcach stanowi istotny wkład w ogólnopolską dyskusję na temat współczesnych uzależnień. Wydarzenie potwierdziło, że młode pokolenie nie tylko identyfikuje skalę i złożoność problemu, lecz także formułuje konkretne, merytoryczne propozycje rozwiązań, wpisujące się w kierunki polityk publicznych w obszarze zdrowia społecznego i profilaktyki uzależnień.

Źródło: inf. pras. UwS