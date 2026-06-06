Siedlecka młodzież znów zwraca się do dorosłych. Przeczytaj otwarty list uczniów „Rolnika”!

VIII list siedleckiej młodzieży w 2026 roku – uczniowie „Rolnika” do dorosłych:

Podczas debaty w magistracie Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach reprezentowali: Amelia Boruta, Wiktoria Makolewska, Zuzanna Szoff, Patrycja Wysocka, Oliwier Zadrożniak. Opiekunem grupy była Wiktoria Świerczewska. Ponadto w spotkaniu w Urzędzie Miasta wzięło udział jeszcze 10 innych uczniów tej szkoły.

Drodzy Dorośli,

piszemy do Was jako przedstawiciele młodego pokolenia, które każdego dnia uczy się świata – także (a może przede wszystkim) od Was. Chcielibyśmy podzielić się swoimi przemyśleniami na temat naszych stosunków, ponieważ wierzymy, że wzajemne zrozumienie jest bardzo ważne i każda ze stron potrzebuje go tak samo.

Relacje między nami bywają skomplikowane, jednak zależy nam na tym, żebyście pamiętali, że jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie, doświadczenie, którym się z nami dzielicie i troskę, którą nas otaczacie. To dzięki Wam możemy się uczyć, rozwijać i czuć się bezpiecznie. Doceniamy to, że chcecie dla nas jak najlepiej, staracie się chronić nas przed błędami i wiele rzeczy robicie z myślą o naszej przyszłości, chociaż często rozumiemy to dopiero po czasie.

Zapytacie pewnie, skąd w takim razie bierze się nasz bunt, nieposłuszeństwo i konieczność stawiania na swoim. To proste – czasami czujemy, że nasz głos nie jest w pełni słyszany, że jest on mniej ważny, niemądry. A my chcemy tylko być traktowani poważnie – nawet jeśli jesteśmy młodsi i mniej doświadczeni. Mamy swoje zdanie, emocje i pomysły, które przecież też mają znaczenie. Czasem brakuje nam przestrzeni, żeby mówić o nich bez obaw, że zostaną od razu ocenione lub odrzucone. W takich momentach czujemy się niezrozumiani i pomijani, jakbyśmy byli tylko elementami waszego życia – dziećmi, wnukami, uczniami – a nie autonomicznymi jednostkami.

Dlatego dziś zwracamy się do Was z prośbą, żebyście częściej próbowali nas słuchać – nie tylko po to, żeby odpowiedzieć, ale żeby naprawdę nas usłyszeć i zrozumieć. Potrzebujemy rozmowy opartej na szacunku, otwartości i zaufaniu, a nie tylko na określaniu zasad i wyznaczaniu obowiązków. Ważne jest dla nas, abyśmy mogli popełniać błędy i uczyć się na nich, wiedząc, że złapiecie nas, gdy będziemy upadać, a nie tylko wyrazicie surową ocenę, kończącą się słowami: „a nie mówiłem?”. Czasami mamy wrażenie, że patrzycie na nas przez pryzmat własnych doświadczeń, zapominając, że świat się zmienia. Nasza codzienność różni się od tego, co kiedyś Was otaczało, stoimy przed innymi wyzwaniami, inne rzeczy wywierają na nas presję i stwarzają problemy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy próbowali się nawzajem zrozumieć, zamiast zakładać, że jedna strona zawsze ma rację.

Jeśli jesteście gotowi wysłuchać jeszcze jednej prośby z naszej strony, to chcielibyśmy także częściej słyszeć z Waszych ust, że mamy prawo do bycia sobą, a nasze emocje są dla Was ważne. Wsparcie, zaufanie i codzienna, prosta rozmowa to rzeczy, które znaczą dla nas więcej, niż może się wydawać, bo czasem nie potrzebujemy gotowych rozwiązań, ale obecności, miłości i cierpliwego wysłuchania. Czy nie takie wartości wpajacie nam od lat?

Wierzymy, że możemy zbudować relacje oparte na dialogu, otwartości i wzajemnym szacunku. Pamiętajcie, że chcemy z Wami współpracować, ale „współpracować” nie oznacza „spełniać oczekiwania”. Pozwólcie nam być partnerami w rozmowie, a nie tylko odbiorcami komunikatów. Dziękujemy, że daliście nam szansę na wyrażenie w tym liście siebie, dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie, i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy budować lepsze relacje między naszymi pokoleniami - że teraz wszyscy damy sobie nawzajem szansę.

Z wyrazami szacunku

Uczniowie ZSP nr. 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach