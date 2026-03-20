Czy w Siedlcach rośnie pokolenie dialogu? Wielkie podsumowanie debat młodzieżowych

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, przy wspólnym zaangażowaniu CKU, SP nr 7, IPA oraz Komendy Miejskiej Policji, Siedlce stały się areną niezwykłego eksperymentu społecznego. Czy w świecie pędzącej technologii pokolenia mogą się jeszcze usłyszeć? Młodzież odpowiedziała jednogłośnie: tak, pod warunkiem, że obie strony zejdą z pozycji sędziów i staną się partnerami.

Głos, który ma znaczenie

Swoje argumenty i perspektywy przedstawili uczniowie z niemal wszystkich siedleckich placówek. W debatach udział wzięły ekipy ze szkół ponadpodstawowych: ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4 (wraz z liczną reprezentacją szkolną), ZSP nr 6, I LO, II LO, IV LO oraz słuchacze CKU.

Nad merytoryką czuwali doświadczeni opiekunowie: Wiktoria Świerczewska, Małgorzata Komar, Edyta Starostka, Hanna Długołęcka, Anna Małczuk-Wakulińska, Lidia Kadej, Ewa Wysocka-Czupryńska, Sylwia Brodowska- Szymaniuk oraz Stanisław Waberski.

Bilety do dorosłości i szczerość „bez filtra”

To nie były sztywne wystąpienia. Organizatorzy postawili na symbole, które pozwoliły uczestnikom realnie poczuć perspektywę „tej drugiej strony”:

Rozkład jazdy wartości: Na tablicy zawisły „bilety”, na których młodzi spisywali to, co chcą ocalić w dorosłości (autentyczność, empatię), a dorośli – mądrość, którą chcą im przekazać jako życiowy ekwipunek.

Przełamywanie barier: Przed wejściem na salę uczestnicy anonimowo zapisywali, czego w sobie nawzajem nie rozumieją. Zapisane wątpliwości dały impuls do najbardziej emocjonujących rozmów, co pozwoliło rozładować wzajemne uprzedzenia.

Graffiti międzypokoleniowe: Finałem było wspólne wypracowanie tematów na listy do dorosłych. Uczniowie drogą głosowania wybrali tytuł: Między naszym głosem a Waszym zdaniem. Młodzież w listach do dorosłych.

Prezydent: „Wasz głos to konkretne wskazówki”

Efekty tych rozmów zrobiły duże wrażenie na władzach miasta. Prezydent Tomasz Hapunowicz, podsumowując spotkanie, podkreślił, jak ważna jest ta wymiana energii:

– Usłyszałem wiele niezwykle ciekawych pomysłów, które są dla mnie cenną lekcją. To dowód na to, że my – dorośli – możemy się od Was wiele nauczyć, a Wy możecie czerpać z naszego doświadczenia. Pokazaliście mi konkretne kierunki, w których możemy usprawnić nasze miasto, a Wasze pomysły na wydarzenia integrujące siedlecką społeczność są imponujące. Bardzo liczę na to, że na wielu z nich już niedługo spotkamy się osobiście! – zaznaczył prezydent.

Najważniejsze lekcje: Słuchanie zamiast pouczania

Młodzież z siedleckich szkół średnich była nadzwyczaj zgodna: technologia nie musi być ścianą, jeśli nauczymy się „spotykać w połowie drogi”. Największą barierą nie jest wiek, lecz stereotypy. „Szacunek nie powinien wynikać z hierarchii, lecz być bezwarunkowy” – to jedno z najmocniejszych haseł, jakie wybrzmiało podczas spotkań.

To dopiero początek!

Debaty uczniowskie pokazały ogromny potencjał siedleckiej młodzieży, ale to nie koniec kampanii. Teraz przyszedł czas na kolejny krok w budowaniu międzypokoleniowego porozumienia.

Już za kilka dni role się odwrócą – na ten sam temat, przy zachowaniu tych samych zasad otwartości, 24 marca dyskutować będą dorośli. Czy okażą się równie odważni w dialogu jak młodzież? Śledźcie nasze aktualności!

Źródło: inf. pras. Edyta Biarda, CKU