Przed nami 18. Siedleckie Targi Edukacyjne 2026 w ZSP nr 3 w Siedlcach – poznaj oferty szkół i uczelni

Monika Półbratek
2026-03-15 20:04

W czwartek 26 marca 2026 r. w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach, tzw. „Samochodówce”, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8 odbędą się XVIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadpodstawowych „Ku przyszłości zawodowej”. W tym roku impreza kończy pełnoletniość – targi są organizowane już po raz 18. Jak wyglądały ubiegłoroczne, można zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii.

Siedleckie Targi Edukacyjne kierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w najbliższej przyszłości będą musieli podjąć decyzję, dotyczącą dalszej nauki lub pracy. Organizatorzy przygotowali również ciekawą ofertę warsztatów dla uczniów kończących szkołę podstawową, które pomogą młodym ludziom w wybraniu odpowiedniego profilu szkoły ponadpodstawowej lub dalszego kierunku kształcenia.

Wciąż zgłaszają się kolejne uczelnie, chcące przedstawić swoją ofertę edukacyjną tegorocznym maturzystom. Termin rejestracji szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz instytucji mija 20 marca 2026 roku.

– Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do siedleckiej „Samochodówki” i zachęcamy do udziału w Targach, które pozwolą zaplanować przyszłość edukacyjną i zawodową! – mówi Elżbieta Sobiczewska, koordynatorka Siedleckich Targów Edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie: www.scdidn.siedlce.pl

Organizatorami wydarzenia są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP nr 3.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem Objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce oraz Starosta Siedlecki. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Autor: Adobe Stock
Jak dobrze znasz Siedlce? - Test wiedzy o Siedlcach
Pytanie 1 z 11
Kto jest prezydentem Siedlec?
Prezydent
Siedlce
ZSP nr 3 w Siedlcach
Targi Edukacyjne
Samochodówka Siedlce