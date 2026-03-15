Przed nami 18. Siedleckie Targi Edukacyjne 2026 w ZSP nr 3 w Siedlcach – poznaj oferty szkół i uczelni

Siedleckie Targi Edukacyjne kierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w najbliższej przyszłości będą musieli podjąć decyzję, dotyczącą dalszej nauki lub pracy. Organizatorzy przygotowali również ciekawą ofertę warsztatów dla uczniów kończących szkołę podstawową, które pomogą młodym ludziom w wybraniu odpowiedniego profilu szkoły ponadpodstawowej lub dalszego kierunku kształcenia.

Wciąż zgłaszają się kolejne uczelnie, chcące przedstawić swoją ofertę edukacyjną tegorocznym maturzystom. Termin rejestracji szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz instytucji mija 20 marca 2026 roku.

– Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do siedleckiej „Samochodówki” i zachęcamy do udziału w Targach, które pozwolą zaplanować przyszłość edukacyjną i zawodową! – mówi Elżbieta Sobiczewska, koordynatorka Siedleckich Targów Edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie: www.scdidn.siedlce.pl

Organizatorami wydarzenia są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP nr 3.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem Objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce oraz Starosta Siedlecki. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

