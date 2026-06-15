Łukowscy strażacy wyjeżdżali do pomocy przy dwóch groźnych wypadkach w ciągu kilku godzin. Apelują o ostrożność!

– Po godzinie 12:20 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Drożdżak, w gminie Krzywda. Dwie osoby zostały poszkodowane. – informuje mł. bryg. Paweł Szyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
Na miejscu zdarzenia interweniowały: JRG Łuków, OSP KSRG Krzywda, a także OSP Drożdżak.
Niewiele ponad dwie godziny później strażacy zostali wezwani do kolejnego wypadku.
– O godzinie 14:34 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 63 w Gołaszynie, w gminie Łuków. Cztery osoby brały udział w zdarzeniu, z czego dwie zostały poszkodowane. – relacjonuje mł. bryg. Paweł Szyszkowski.
Na miejscu zdarzenia interweniowały: JRG Łuków, OSP KSRG Gręzówka, a także OSP Gołaszyn.
Strażacy apelują do kierowców o zachowanie na drogach szczególnej ostrożności!