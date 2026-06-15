Łukowscy strażacy wyjeżdżali do pomocy przy dwóch groźnych wypadkach w ciągu kilku godzin. Apelują o ostrożność!

Łukowscy strażacy wyjeżdżali do pomocy przy dwóch groźnych zdarzeniach drogowych w ciągu zaledwie kilku godzin. Apelują o ostrożność!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że w ciągu nieco ponad dwóch godzin w powiecie łukowskim doszło w poniedziałkowe popołudnie, 15 czerwca, do dwóch niebezpiecznych wypadków z udziałem samochodów osobowych – w Drożdżaku na terenie gminy Krzywda i w Gołaszynie pod Łukowem. W obu tych zdarzeniach poszkodowane zostały łącznie cztery osoby. Strażacy apelują do kierowców o ostrożną jazdę!