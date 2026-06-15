Łukowscy strażacy wyjeżdżali do pomocy przy dwóch groźnych zdarzeniach drogowych w ciągu zaledwie kilku godzin. Apelują o ostrożność!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-15 16:55

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że w ciągu nieco ponad dwóch godzin w powiecie łukowskim doszło w poniedziałkowe popołudnie, 15 czerwca, do dwóch niebezpiecznych wypadków z udziałem samochodów osobowych – w Drożdżaku na terenie gminy Krzywda i w Gołaszynie pod Łukowem. W obu tych zdarzeniach poszkodowane zostały łącznie cztery osoby. Strażacy apelują do kierowców o ostrożną jazdę!

Po godzinie 12:20 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Drożdżak, w gminie Krzywda. Dwie osoby zostały poszkodowane. – informuje mł. bryg. Paweł Szyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Na miejscu zdarzenia interweniowały: JRG Łuków, OSP KSRG Krzywda, a także OSP Drożdżak.

Niewiele ponad dwie godziny później strażacy zostali wezwani do kolejnego wypadku.

– O godzinie 14:34 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 63 w Gołaszynie, w gminie Łuków. Cztery osoby brały udział w zdarzeniu, z czego dwie zostały poszkodowane. – relacjonuje mł. bryg. Paweł Szyszkowski.

Na miejscu zdarzenia interweniowały: JRG Łuków, OSP KSRG Gręzówka, a także OSP Gołaszyn.

Strażacy apelują do kierowców o zachowanie na drogach szczególnej ostrożności!

Łukowscy strażacy wyjeżdżali do pomocy przy dwóch groźnych wypadkach w ciągu kilku godzin. Apelują o ostrożność!
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