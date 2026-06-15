Before Festival 2026: nowa lokalizacja, największe nazwiska, trzecia edycja w Siedlcach!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-15 18:28

Po rekordowym 2025 roku z ponad 20 000 uczestników Before Festival wraca już 20-21 czerwca z jeszcze większymi ambicjami! Festiwal przenosi się na tereny zielone przy Stadionie Miejskim (ul. Jana Pawła II 6) w Siedlcach – większa przestrzeń, potężniejsza scena, rozbudowane strefy atrakcji i znacznie większe pole namiotowe. To odpowiedź na dynamikę wzrostu, która robi wrażenie: od jednodniowego Siedlce Hip-Hop Festival, przez kolejne edycje, aż po zeszłoroczny rekord frekwencji.

Line-up 2026:

  • Sobota, 20 czerwca: White 2115, Pezet, Gibbs, Chivas, Kukon, Fukaj
  • Niedziela, 21 czerwca: Bedoes 2115, Sokół, Guzior, Avi, Bambi, Hubert.

Selekcja łączy pokolenia i stylistyki. Bedoes 2115 zagra na Before Festival po raz pierwszy. White 2115 powraca po występie, który uczestnicy wskazywali jako jeden z najlepszych momentów zeszłego roku. Pezet - blisko trzy dekady w czołówce sceny, podwójnie diamentowy „Dom Nad Wodą" w dorobku. Gibbs zamyka sobotnie trio headlinerów. Sokół świętuje 30-lecie na scenie, Chivas wraca po koncercie, który publiczność uznała za jeden z najlepszych w historii festiwalu. Guzior, Kukon i Avi wzmacniają program obu dni, a energię młodego pokolenia dopełniają Bambi, Hubert. i Fukaj.

Pole namiotowe i strefy atrakcji

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie organizatorzy znacząco powiększają pole namiotowe, tak aby pomieścić większą liczbę uczestników i zapewnić komfortowe warunki noclegu tuż przy terenie festiwalowym. Warto zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem, razem z biletem.

Poza sceną główną na uczestników czekają rozbudowane strefy partnerskie z atrakcjami przygotowanymi specjalnie na tę edycję.

Najważniejsze informacje o Before Festival 2026 

Źródło: inf. pras. Jared

Sprawdź, jacy artyści wystąpią na Before Festival 2026 w Siedlcach!
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