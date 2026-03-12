Dwa siedleckie licea na liście najlepszych szkół średnich na Mazowszu w rankingu „Perspektyw”

Edukacyjna elita Mazowsza (poza m.st. Warszawą)

Prestiżowe zestawienie najlepszych liceów na Mazowszu, przygotowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, skupia się na szkołach z regionu, ale z wyłączeniem Warszawy, promując „lokalne ośrodki edukacyjnej doskonałości”.

Poniżej można zobaczyć listę najwyżej sklasyfikowanych placówek w województwie mazowieckim, które wyznaczają wysokie standardy edukacji (szkoły, których wskaźnik rankingowy różni się o mniej niż 0,5 pp. klasyfikowane są na pozycjach ex aequo):

Najlepsze Licea Ogólnokształcące:

1. LO "Strumienie" Stowarzyszenia Sternik - Józefów

2. Społeczne LO nr 5 STO - Milanówek

3.= Pryzmat Akademickie LO Fundacji Sternik - Pruszków

3.= IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego - Piaseczno

5.= I LO im. Bolesława Prusa - Siedlce

5.= VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego - Radom

7.= I LO im. Zygmunta Krasińskiego - Ciechanów

7.= Prywatne Akademickie LO - Piaseczno

9.= Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida - Garwolin

9.= LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego - Sierpc

9.= LO im. Mikołaja Kopernika - Iłża

12. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tytusa Chałubińskiego - Radom

13. LO nr III im Juliusza Słowackiego - Otwock

14.= II LO im. św. Królowej Jadwigi - Siedlec

14.= LO im. św. Tomasza z Akwinu - Józefów

14.= LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza - Piastów

14.= LO im. marsz. Stanisława Małachowskiego - Płock

Najlepsze Technika:

1. Technikum (ZSE im. Bohaterów Westerplatte) - Radom

2. Technikum (ZSP im. St. Staszica ) - Iłża

3. Technikum im. Władysława Grabskiego (ZSE) - Mińsk Mazowiecki

4. Technikum nr 1 im. Stanisława Lema - Piaseczno

5. Technikum nr 2 im. Emilii Plater - Piaseczno

6.= Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego - Sienna

6.= Szkoła Techniczna im. Gen. Władysława Andersa (BZDZ) - Ciechanów

8. Technikum (ZS nr. 2 im. gen. Bema) - Milanówek

9.= Technikum (ZS nr 1) - Sierpc

9.= Technikum (ZS nr 1 im. Legionów Polskich) - Kozienice

Reflektor na regiony

Decyzja o wyodrębnieniu rankingu dla pozawarszawskiej części województwa wynika z ogromnego potencjału szkół, które do tej pory często pozostawały w cieniu gigantów ze stolicy. Waldemar Siwiński, twórca rankingów i założyciel Fundacji "Perspektywy", podkreśla: "Edukacyjna doskonałość nie ogranicza się do dużych metropolii. Chcemy pokazać rodzicom i uczniom, że świetną szkołę mają często tuż obok siebie".

"Perspektywy" w ramach Mazowieckiego Rankingu Liceów i Techników (bez m.st. Warszawy) przygotowały również rankingi w układzie podregionów (ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski i siedlecki), odpowiadającym generalnie dawnym województwom. W oddzielny ranking wydzielono szkoły z "wianuszka" powiatów podwarszawskich. Nie zabrakło także klasyfikacji szkół z podziałem na powiaty.

Mazowiecki Ranking Liceów i Techników

Od strony formalnej ranking mazowiecki bazuje na tej samej metodologii co Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2025 i uwzględnia te same kryteria, tj. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, osiągnięcia uczniów w olimpiadach krajowych i międzynarodowych oraz wyniki egzaminów zawodowych w przypadku techników.

Partnerami mazowieckiego rankingu 2026 są Samorząd Województwa Mazowieckiego, Akademia WSB oraz Polska Agencja Prasowa.

Oficjalne wręczenie dyplomów odbędzie się 13 marca podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektyw w Centrum EXPO XXI w Warszawie (13–14 marca), podczas którego swoją ofertę zaprezentuje 50 szkół średnich z Mazowsza oraz ponad 70 uczelni z Warszawy, całej Polski i Europy. W trakcie wydarzenia ósmoklasiści i maturzyści będą mogli wziąć udział w ostatnich powtórkach przed egzaminami i zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną dzięki indywidualnym konsultacjom z doradcami zawodowymi.

Pełne wyniki mazowieckiego rankingu dostępne są na stronie: mazowsze.perspektywy.pl

Źródło: inf. pras. „Perspektywy”