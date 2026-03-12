Dwa siedleckie licea na liście najlepszych szkół średnich na Mazowszu w rankingu „Perspektyw”

Edukacyjna elita Mazowsza (poza m.st. Warszawą)
Prestiżowe zestawienie najlepszych liceów na Mazowszu, przygotowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, skupia się na szkołach z regionu, ale z wyłączeniem Warszawy, promując „lokalne ośrodki edukacyjnej doskonałości”.
- Poniżej można zobaczyć listę najwyżej sklasyfikowanych placówek w województwie mazowieckim, które wyznaczają wysokie standardy edukacji (szkoły, których wskaźnik rankingowy różni się o mniej niż 0,5 pp. klasyfikowane są na pozycjach ex aequo):
Najlepsze Licea Ogólnokształcące:
- 1. LO "Strumienie" Stowarzyszenia Sternik - Józefów
- 2. Społeczne LO nr 5 STO - Milanówek
- 3.= Pryzmat Akademickie LO Fundacji Sternik - Pruszków
- 3.= IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego - Piaseczno
- 5.= I LO im. Bolesława Prusa - Siedlce
- 5.= VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego - Radom
- 7.= I LO im. Zygmunta Krasińskiego - Ciechanów
- 7.= Prywatne Akademickie LO - Piaseczno
- 9.= Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida - Garwolin
- 9.= LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego - Sierpc
- 9.= LO im. Mikołaja Kopernika - Iłża
- 12. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tytusa Chałubińskiego - Radom
- 13. LO nr III im Juliusza Słowackiego - Otwock
- 14.= II LO im. św. Królowej Jadwigi - Siedlec
- 14.= LO im. św. Tomasza z Akwinu - Józefów
- 14.= LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza - Piastów
- 14.= LO im. marsz. Stanisława Małachowskiego - Płock
Najlepsze Technika:
- 1. Technikum (ZSE im. Bohaterów Westerplatte) - Radom
- 2. Technikum (ZSP im. St. Staszica ) - Iłża
- 3. Technikum im. Władysława Grabskiego (ZSE) - Mińsk Mazowiecki
- 4. Technikum nr 1 im. Stanisława Lema - Piaseczno
- 5. Technikum nr 2 im. Emilii Plater - Piaseczno
- 6.= Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego - Sienna
- 6.= Szkoła Techniczna im. Gen. Władysława Andersa (BZDZ) - Ciechanów
- 8. Technikum (ZS nr. 2 im. gen. Bema) - Milanówek
- 9.= Technikum (ZS nr 1) - Sierpc
- 9.= Technikum (ZS nr 1 im. Legionów Polskich) - Kozienice
Reflektor na regiony
Decyzja o wyodrębnieniu rankingu dla pozawarszawskiej części województwa wynika z ogromnego potencjału szkół, które do tej pory często pozostawały w cieniu gigantów ze stolicy. Waldemar Siwiński, twórca rankingów i założyciel Fundacji "Perspektywy", podkreśla: "Edukacyjna doskonałość nie ogranicza się do dużych metropolii. Chcemy pokazać rodzicom i uczniom, że świetną szkołę mają często tuż obok siebie".
"Perspektywy" w ramach Mazowieckiego Rankingu Liceów i Techników (bez m.st. Warszawy) przygotowały również rankingi w układzie podregionów (ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski i siedlecki), odpowiadającym generalnie dawnym województwom. W oddzielny ranking wydzielono szkoły z "wianuszka" powiatów podwarszawskich. Nie zabrakło także klasyfikacji szkół z podziałem na powiaty.
Mazowiecki Ranking Liceów i Techników
Od strony formalnej ranking mazowiecki bazuje na tej samej metodologii co Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2025 i uwzględnia te same kryteria, tj. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, osiągnięcia uczniów w olimpiadach krajowych i międzynarodowych oraz wyniki egzaminów zawodowych w przypadku techników.
Partnerami mazowieckiego rankingu 2026 są Samorząd Województwa Mazowieckiego, Akademia WSB oraz Polska Agencja Prasowa.
Oficjalne wręczenie dyplomów odbędzie się 13 marca podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektyw w Centrum EXPO XXI w Warszawie (13–14 marca), podczas którego swoją ofertę zaprezentuje 50 szkół średnich z Mazowsza oraz ponad 70 uczelni z Warszawy, całej Polski i Europy. W trakcie wydarzenia ósmoklasiści i maturzyści będą mogli wziąć udział w ostatnich powtórkach przed egzaminami i zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną dzięki indywidualnym konsultacjom z doradcami zawodowymi.
Wstęp wolny (więcej informacji: salon.perspektywy.pl)
Pełne wyniki mazowieckiego rankingu dostępne są na stronie: mazowsze.perspektywy.pl
Źródło: inf. pras. „Perspektywy”