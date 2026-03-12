Dwa siedleckie licea na liście najlepszych szkół średnich na Mazowszu w rankingu „Perspektyw”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-12 22:53

Według zestawienia Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Liceum Ogólnokształcące „Strumienie” Stowarzyszenia Sternik w Józefowie oraz Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu – to zwycięzcy najnowszego Mazowieckiego Rankingu Liceów i Techników 2026. Siedlecki „Prus” uplasował się na piątym miejscu. „Królówka” także znalazła się na liście.

szkoła średnia, uczniowie na korytarzu

i

Autor: Monika Półbratek Zdjęcie ilustracyjne

Edukacyjna elita Mazowsza (poza m.st. Warszawą)

Prestiżowe zestawienie najlepszych liceów na Mazowszu, przygotowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, skupia się na szkołach z regionu, ale z wyłączeniem Warszawy, promując „lokalne ośrodki edukacyjnej doskonałości”.

  1. Poniżej można zobaczyć listę najwyżej sklasyfikowanych placówek w województwie mazowieckim, które wyznaczają wysokie standardy edukacji (szkoły, których wskaźnik rankingowy różni się o mniej niż 0,5 pp. klasyfikowane są na pozycjach ex aequo):

Najlepsze Licea Ogólnokształcące:

  • 1. LO "Strumienie" Stowarzyszenia Sternik - Józefów
  • 2. Społeczne LO nr 5 STO - Milanówek
  • 3.= Pryzmat Akademickie LO Fundacji Sternik - Pruszków
  • 3.= IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego - Piaseczno
  • 5.= I LO im. Bolesława Prusa - Siedlce
  • 5.= VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego - Radom
  • 7.= I LO im. Zygmunta Krasińskiego - Ciechanów
  • 7.= Prywatne Akademickie LO - Piaseczno
  • 9.= Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida - Garwolin
  • 9.= LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego - Sierpc
  • 9.= LO im. Mikołaja Kopernika - Iłża
  • 12. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tytusa Chałubińskiego - Radom
  • 13. LO nr III im Juliusza Słowackiego - Otwock
  • 14.= II LO im. św. Królowej Jadwigi - Siedlec
  • 14.= LO im. św. Tomasza z Akwinu - Józefów
  • 14.= LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza - Piastów
  • 14.= LO im. marsz. Stanisława Małachowskiego - Płock

Najlepsze Technika:

  • 1. Technikum (ZSE im. Bohaterów Westerplatte) - Radom
  • 2. Technikum (ZSP im. St. Staszica ) - Iłża
  • 3. Technikum im. Władysława Grabskiego (ZSE) - Mińsk Mazowiecki
  • 4. Technikum nr 1 im. Stanisława Lema - Piaseczno
  • 5. Technikum nr 2 im. Emilii Plater - Piaseczno
  • 6.= Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego - Sienna
  • 6.= Szkoła Techniczna im. Gen. Władysława Andersa (BZDZ) - Ciechanów
  • 8. Technikum (ZS nr. 2 im. gen. Bema) - Milanówek
  • 9.= Technikum (ZS nr 1) - Sierpc
  • 9.= Technikum (ZS nr 1 im. Legionów Polskich) - Kozienice

Reflektor na regiony

Decyzja o wyodrębnieniu rankingu dla pozawarszawskiej części województwa wynika z ogromnego potencjału szkół, które do tej pory często pozostawały w cieniu gigantów ze stolicy. Waldemar Siwiński, twórca rankingów i założyciel Fundacji "Perspektywy", podkreśla: "Edukacyjna doskonałość nie ogranicza się do dużych metropolii. Chcemy pokazać rodzicom i uczniom, że świetną szkołę mają często tuż obok siebie".

"Perspektywy" w ramach Mazowieckiego Rankingu Liceów i Techników (bez m.st. Warszawy) przygotowały również rankingi w układzie podregionów (ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski i siedlecki), odpowiadającym generalnie dawnym województwom. W oddzielny ranking wydzielono szkoły z "wianuszka" powiatów podwarszawskich. Nie zabrakło także klasyfikacji szkół z podziałem na powiaty.

Mazowiecki Ranking Liceów i Techników

Od strony formalnej ranking mazowiecki bazuje na tej samej metodologii co Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2025 i uwzględnia te same kryteria, tj. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, osiągnięcia uczniów w olimpiadach krajowych i międzynarodowych oraz wyniki egzaminów zawodowych w przypadku techników.

Partnerami mazowieckiego rankingu 2026 są Samorząd Województwa Mazowieckiego, Akademia WSB oraz Polska Agencja Prasowa.

Oficjalne wręczenie dyplomów odbędzie się 13 marca podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektyw w Centrum EXPO XXI w Warszawie (13–14 marca), podczas którego swoją ofertę zaprezentuje 50 szkół średnich z Mazowsza oraz ponad 70 uczelni z Warszawy, całej Polski i Europy. W trakcie wydarzenia ósmoklasiści i maturzyści będą mogli wziąć udział w ostatnich powtórkach przed egzaminami i zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną dzięki indywidualnym konsultacjom z doradcami zawodowymi.

Wstęp wolny (więcej informacji: salon.perspektywy.pl)

Pełne wyniki mazowieckiego rankingu dostępne są na stronie: mazowsze.perspektywy.pl

Źródło: inf. pras. „Perspektywy”

Jak dobrze znasz Siedlce? - Test wiedzy o Siedlcach
Pytanie 1 z 11
Kto jest prezydentem Siedlec?
Prezydent
ranking perspektywy
szkoły ponadpodstawowe
Siedlce
Mazowsze
Perspektywy