Mińsk Mazowiecki pionierem w usługach bilansujących - miejska ciepłownia wesprze stabilność polskiego systemu energetycznego

Współpraca PEC Mińsk Mazowiecki i Respect Energy jest odpowiedzią na jedno z największych wyzwań współczesnej energetyki – stabilizację sieci w obliczu szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dzięki wykorzystaniu silników kogeneracyjnych mińska ciepłownia będzie mogła elastycznie zarządzać poborem i podażą mocy, wspierając bezpieczeństwo energetyczne kraju i optymalizując koszty funkcjonowania jednostki.

– To historyczny krok dla naszej gminy. Pokazujemy, że samorządowe ciepłownictwo może być nowoczesnym ogniwem transformacji energetycznej, przynoszącym korzyści zarówno środowisku, jak i budżetowi miasta – podkreślił Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego.

Dodał, że podpisanie umowy to dowód na to, że Mińsk Mazowiecki nie czeka biernie na zmiany, ale je kreuje.

– Nasza ciepłownia przestaje być tylko dostawcą ciepła, a staje się aktywnym uczestnikiem rynku energii. Dzięki usługom bilansującym budujemy lokalne bezpieczeństwo energetyczne i realnie wpływamy na stabilizację cen ciepła dla naszych mieszkańców – wskazał Marcin Jakubowski.

Jak podkreślił dr hab., prof. UW Tomasz Gackowski, uruchomienie rynku usług bilansujących to przełom, który może zmieniać ciepłownie w aktywne magazyny energii, stabilizujące polski system elektroenergetyczny. Jego zdaniem podpisanie umowy to symboliczne otwarcie drzwi, które dla polskich ciepłowni zbyt długo pozostawały zamknięte.

– Odblokowanie rynku usług bilansujących dla podmiotów takich jak PEC Mińsk Mazowiecki to nie tylko kwestia nowych technologii, ale przede wszystkim zmiana paradygmatu: z pasywnego odbiorcy energii w aktywnego strażnika stabilności systemu. Ciepłownictwo systemowe staje się dziś wielkim, rozproszonym magazynem energii, pozwalającym nam realnie zarządzać nadwyżkami z OZE, które coraz częściej są przecież nierynkowo redysponowane – zauważył Tomasz Gackowski.

Ekspert zachęcał kolejne samorządy do pójścia drogą Mińska Mazowieckiego i włączenia się w proces budowy nowoczesnego, elastycznego elektrociepłownictwa.

– To model, który chcemy upowszechniać w całym kraju, dlatego już teraz zapraszam kolejne samorządy i zakłady energetyki cieplnej do dialogu i współpracy. Razem możemy sprawić, że transformacja energetyczna przestanie być ciężarem, a stanie się kołem zamachowym lokalnego rozwoju – w ramach mechanizmu łączenia sektorów elektroenergetycznego i ciepłowniczego – powiedział Tomasz Gackowski.

Zdaniem Jarosława Belkiewicza, prezesa PEC Mińsk Mazowiecki, wejście przedsiębiorstwa na rynek usług bilansujących to strategiczna zmiana modelu biznesowego.

– Wykorzystujemy infrastrukturę do stabilizacji systemu elektroenergetycznego, co w dobie rosnącej liczby źródeł zależnych od pogody wpłynie stabilizująco na sieć. Jesteśmy dumni, że jako pionier wśród samorządowych PEC-ów przecieramy szlaki dla innych miast, udowadniając, że nowoczesne ciepłownictwo jest niezbędnym elementem zielonej transformacji Polski – argumentował Jarosław Belkiewicz.

Roch Baranowski, CEO, prezes Respect Energy, wierzy, że łączenie sektorów to jedyna droga do transformacji energetyki.

– Współpraca z PEC Mińsk Mazowiecki to modelowy przykład wykorzystania potencjału drzemiącego w lokalnej infrastrukturze, tu i teraz, bez konieczności miliardowych inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Jako agregator dostarczamy narzędzia, które pozwalają ciepłowniom zarabiać na elastyczności, a systemowi energetycznemu - bezpiecznie integrować kolejne megawaty z OZE. To sytuacja win-win dla gospodarki i planety – podkreślił Roch Baranowski.

W opinii dr inż. Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), sektor ciepłowniczy w Polsce stoi przed największą modernizacją w historii. Dane Instytutu jednoznacznie wskazują, że bez aktywnego udziału ciepłowni w bilansowaniu sieci rozwój OZE w Polsce napotka na barierę technologiczną.

– Projekt w Mińsku Mazowieckim to sygnał, że technologie pomostowe mogą torować drogę dla rozwiązań zdekarbonizowanych, jak np. kotły elektrodowe, które będą zrealizowane w kolejnych etapach inwestycji. Dlatego bardzo istotne jest wsparcie regulacyjne, ułatwianie ciepłowniom przyłączania nowych źródeł i ulga w opłatach dystrybucyjnych, mocowych oraz ułatwienia dla magazynów ciepła – wskazał Grzegorz Wiśniewski.

Zaznaczył, że to właśnie na styku energetyki cieplnej i elektrycznej rozstrzygnie się sukces polskiej transformacji do 2035 roku.

