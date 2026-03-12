Klasyka wraca do Siedlec – nowe spektakle od Teatru Klasyki Polskiej w CKiS!

„Ambasador” – dramat o manipulacji i utracie tożsamości w świecie politycznej zależności

Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego zabiera widza w niezwykłą podróż. Tytułowy bohater sztuki musi zmierzyć się z nieodwracalnymi zmianami w swoim idealnie dotąd uporządkowanym życiu – odejściem żony, ale przede wszystkim utratą państwa, stanowiącego fundament jego egzystencji.

W głównej roli zobaczymy Andrzeja Mastalerza. Na scenie partnerować mu będą Dariusz Kowalski jako Człowiek, Bartosz Turzyński – Pełnomocnik oraz Małgorzata Mikołajczak – Amelié i Maciej Wyczański grający Otella.

„Król i Caryca” – wielkie historyczne namiętności

Spektakl w reżyserii Jerzego Zelnika to podróż do XVIII wieku, kiedy to losy Polski przeplatają się z burzliwą relacją Stanisława Augusta Poniatowskiego i carycy Katarzyny Wielkiej. Sztuka oparta na ich korespondencji pokazuje, jak namiętność ustępuje miejsca chłodnej kalkulacji politycznej. Prawdziwą treścią tej korespondencji jest bowiem brutalna polityczna gra, w której nie ma miejsca na sentymenty. To historia pełna sprzecznych emocji – tęsknoty i nadziei przeplatanej strachem, pogardą i chłodną kalkulacją.

W spektaklu Teatru Klasyki Polskiej aktorzy wydobywają złożoność tej relacji, pokazując, jak uczucia zderzają się z bezwzględną polityką. „Król i Caryca” odsłania kulisy wydarzeń, które doprowadziły do zniknięcia Rzeczypospolitej z mapy Europy na ponad sto dwadzieścia lat. To nie tylko opowieść o wielkich władcach, ale przede wszystkim o mechanizmach władzy, które wciąż rządzą światem.

Terminy i bilety

Spektakle odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach: