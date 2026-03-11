Siedlczanka Kasia Chacińska walczy z atrofią kości i potrzebuje wsparcia na kosztowne leczenie

– Zdiagnozowano u mnie całkowitą atrofię kości w szczęce, także częściowo w kręgosłupie i innych częściach kostnych ciała. Zanik kości w szczęce spowodował pękanie zębów, ich utratę, co dla mnie oznacza brak możliwości żucia, gryzienia i coraz większe problemy z jedzeniem. Bez specjalistycznego leczenia chirurgicznego, które nie jest refundowane na NFZ nie będę mogła wkrótce mówić, jeść, a nawet wykonywać swojej pracy, którą kocham – opowiada o swojej chorobie Kasia Chacińska. Więcej na ten temat można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ więcej o chorobie i leczeniu siedleckiej dziennikarki Kasi Chacińskiej:

Obecnie jedyną szansą dla Kasi jest bardzo kosztowne i nierefundowane przez NFZ leczenie. To przeszczepy kości i cała odbudowa szczęki górnej oraz dolnej. Wymaga to licznych przeszczepów kości (koszt to do 11 tysięcy złotych za jeden taki przeszczep), kilku operacji wszczepiania śrub, które, niestety, kosztują – jedna około 16 tysięcy zł, a potrzeba jest kilku. To dopiero podstawa do wszczepienia implantów, które pozwoliłyby Kasi normalnie mówić, pracować, a przede wszystkim jeść. Koszt przeszczepów to od 5 tysięcy do 11 tysięcy zł za obszar. Do przeszczepienia ma kilka obszarów. Ze względu na szybki zanik kości, przeszczepy należy wykonać jak najszybciej. Potem czeka Kasię część chirurgiczna i protetyczna. Leczenie jest bardzo kosztowne i jego koszt może sięgnąć nawet 300 tys. zł. Na leki związane z innymi problemami zdrowotnymi Kasia miesięcznie wydaje około 3000 zł.

Zweryfikowaną zbiórkę na leczenie Kasi znajdziecie w portalu SiePomaga: https://www.siepomaga.pl/kasia-chacinska Kasię można wspierać również poprzez subkonto na stronie Caritas Diecezji Siedleckiej: >>LINK DO SUBKONTA<<

W grupie na Facebooku prowadzone są także charytatywne licytacje na rzecz Kasi:

https://www.facebook.com/groups/945722704548383

Do godz. 16.00 w dniu 14 marca możecie tam wylicytować także zestaw gadżetów od ESKI: >>LINK<<