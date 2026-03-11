Młodzież z „Żółkiewskiego” zaprasza 13 marca na Kiermasz Charytatywny „Reaguj z głową”

Całkowity dochód z charytatywnego kiermaszu „Reaguj z głową” zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora AED, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Kiermasz w Galerii Siedlce będzie trwał w piątek od godziny 11.00 do 20.00. Na stoisku zakupić można będzie można ciasta oraz pierogi domowe.

Ponadto młodzież zaplanowała pokaz i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz z obsługi AED. Będzie można również skorzystać z symulatora jazdy na motorze.

i Autor: IV LO w Siedlcach/ Materiały prasowe