Młodzież z „Żółkiewskiego” zaprasza 13 marca na Kiermasz Charytatywny „Reaguj z głową”

W najbliższy piątek 13 marca w Galerii Siedlce odbędzie się kiermasz charytatywny po hasłem „Reaguj z głową”, który organizują uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.
Całkowity dochód z charytatywnego kiermaszu „Reaguj z głową” zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora AED, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
Kiermasz w Galerii Siedlce będzie trwał w piątek od godziny 11.00 do 20.00. Na stoisku zakupić można będzie można ciasta oraz pierogi domowe.
Ponadto młodzież zaplanowała pokaz i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz z obsługi AED. Będzie można również skorzystać z symulatora jazdy na motorze.
