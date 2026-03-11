W miejscowości Grygrów w powiecie węgrowskim mężczyzna został zaatakowany przez byka

Jak informuje Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego, w miejscowości Grygrów mężczyzna został dziś (w środę 11 marca) zaatakowany przez byka. Węgrowska policja potwierdza, że doszło do takiego zdarzenia, choć nie wynikało ono z agresji zwierzęcia i było raczej nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy. Mężczyznę przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

i Autor: JS