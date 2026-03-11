W miejscowości Grygrów w powiecie węgrowskim mężczyzna został zaatakowany przez byka

– Dzisiaj (11 marca) w godzinach porannych, na terenie jednej z miejscowości w powiecie węgrowskim, doszło do zdarzenia z udziałem zwierzęcia gospodarskiego. Podczas wykonywania prac gospodarskich przy obrządku byków, 65-letni mieszkaniec naszego powiatu doznał obrażeń ciała. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala helikopterem LPR w celu udzielenia mu dalszej pomocy medycznej – powiedziała nam asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.
Oprócz śmigłowca LPR i policji na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej z PSP Węgrów i OSP Grygrów, a także Zespół Ratownictwa Medycznego.