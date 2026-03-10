Kryminalni z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali dziuplę samochodową, w której rozbierano na części pojazdy skradzione w powiecie wołomińskim

Na trop miejsca nielegalnego przechowywania i rozbiórki samochodów pochodzących z kradzieży, wpadli sokołowscy policjanci z Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego.

– W środę, 4 marca, w trakcie realizacji działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 32 i 46 lat. Na miejscu ujawnione zostały dwa częściowo zdemontowane samochody marki Toyota zasilane wodorem, które w policyjnych bazach widniały jako skradzione z terenu powiatu wołomińskiego. Mundurowi ujawnili także elementy zdemontowane z innych samochodów, w tym części karoserii od pojazdu marki BMW. Oba pojazdy, wraz z wieloma elementami samochodowymi, zostały przez policjantów zabezpieczone. Ponadto mężczyźni posiadali przy sobie narkotyki. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Później przedstawiono im zarzuty paserstwa umyślnego mienia znacznej wartości oraz posiadania wbrew przepisom ustawy substancji psychotropowych.

Jak informuje sokołowska policja, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na to, by na wniosek prokuratury, w piątek, 6 marca, Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zastosował wobec mężczyzn z powiatu wołomińskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo pozostaje w toku, a policjanci kontynuują czynności, które mają na celu pełne wyjaśnienie okoliczności funkcjonowania zlikwidowanej dziupli samochodowej. Sprawa ma charakter rozwojowy.