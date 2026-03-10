Policjant z powiatu garwolińskiego zawieszony za wykonywanie czynności służbowych w stanie nietrzeźwości

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, w ubiegłą niedzielę, 8 marca po godz. 12.00, dzielnicowy, pełniący służbę w Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym, na polecenie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podjął interwencję wobec leżącej na ulicy kobiety, która według zgłoszenia mogła potrzebować pomocy. Skierowany na miejsce zespół ratownictwa medycznego nie stwierdził, aby kobieta wymagała pomocy medycznej. Policjant postanowić przewieźć kobietę radiowozem.

Następnie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymał telefoniczne zgłoszenie, z którego wynikało, że będący na służbie dzielnicowy z Miastkowa Kościelnego najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. Po otrzymaniu tej informacji, na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego oraz kontrolnego z KPP w Garwolinie.

Po przybyciu na miejsce przy Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym, policjanci zastali funkcjonariusza, od którego wyczuli woń alkoholu. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że mężczyzna jest nietrzeźwy. W radiowozie znajdowała się przewożona z interwencji kobieta, która przekazana została innemu patrolowi.

Po wykonaniu niezbędnych czynności na miejscu, 35-letni funkcjonariusz z ponad 4,5-rocznym stażem służby został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. O zdarzeniu natychmiast powiadomiony został prokurator i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji i Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne oraz zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych. W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wszczęta został procedura wydalenia funkcjonariusza ze względu na ważny interes służby. Jej funkcjonariusze podkreślają, że wobec każdego policjanta, który narusza prawo lub zasady etyki zawodowej, wyciągane będą natychmiastowe i stanowcze konsekwencje.