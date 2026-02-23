Pijany druh OSP kierował wozem strażackim! Od przybyłego na miejsce wypadku strażaka OSP policjanci wyczuli woń alkoholu

2026-02-23

Choć był pijany, pojechał do akcji jako strażak OSP. Do takiego zdarzenia doszło wczoraj (w niedzielę 22 lutego) w powiecie sokołowskim. Gdy na miejsce wypadku w miejscowości Tchórznica Włościańska w gminie Sabnie przyjechał wóz strażacki z OSP Tchórznica, policjanci nabrali podejrzeń, że jego kierowca jest nietrzeźwy. Jak się okazało, 31-latek miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Wóz strażacki, zdjęcie ilustracyjne

– W niedzielę, 22 lutego, w Tchórznicy Włościańskiej (gmina Sabnie) kierujący osobowym Nissanem, 52-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia, pasażerka pojazdu, 50-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Na miejsce zdarzenia pierwsi dojechali policjanci z sokołowskiej drogówki, a następnie druhowie miejscowego OSP. W pewnym momencie policjanci nabrali podejrzeń, co do stanu trzeźwości kierującego wozem bojowym druha OSP. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Niestety, szybko okazało się, że przybyły na miejsce wypadku druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tchórznicy faktycznie jest w stanie nietrzeźwości.

– Policyjny alkomat wykazał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie 31-letniego mieszańca powiatu sokołowskiego. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Policjanci zatrzymali też mężczyźnie prawo jazdy. – mówi mł. asp. Aneta Szurowska.

