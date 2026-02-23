Pijany druh OSP kierował wozem strażackim! Od przybyłego na miejsce wypadku strażaka OSP policjanci wyczuli woń alkoholu

– W niedzielę, 22 lutego, w Tchórznicy Włościańskiej (gmina Sabnie) kierujący osobowym Nissanem, 52-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia, pasażerka pojazdu, 50-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Na miejsce zdarzenia pierwsi dojechali policjanci z sokołowskiej drogówki, a następnie druhowie miejscowego OSP. W pewnym momencie policjanci nabrali podejrzeń, co do stanu trzeźwości kierującego wozem bojowym druha OSP. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Niestety, szybko okazało się, że przybyły na miejsce wypadku druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tchórznicy faktycznie jest w stanie nietrzeźwości.
– Policyjny alkomat wykazał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie 31-letniego mieszańca powiatu sokołowskiego. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Policjanci zatrzymali też mężczyźnie prawo jazdy. – mówi mł. asp. Aneta Szurowska.