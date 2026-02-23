Pijany druh OSP kierował wozem strażackim! Od przybyłego na miejsce wypadku strażaka OSP policjanci wyczuli woń alkoholu

Choć był pijany, pojechał do akcji jako strażak OSP. Do takiego zdarzenia doszło wczoraj (w niedzielę 22 lutego) w powiecie sokołowskim. Gdy na miejsce wypadku w miejscowości Tchórznica Włościańska w gminie Sabnie przyjechał wóz strażacki z OSP Tchórznica, policjanci nabrali podejrzeń, że jego kierowca jest nietrzeźwy. Jak się okazało, 31-latek miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

i Autor: Monika Półbratek Wóz strażacki, zdjęcie ilustracyjne