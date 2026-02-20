Tragiczny wypadek na DK-63 w miejscowości Podnieśno. Nie żyje 43-letnia kobieta!

- Około koło godziny 8:30 na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Podnieśno doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że poza terenem zabudowanym, na prostym odcinku drogi, kierująca pojazdem marki Hyundai i30 – 43-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego – jadąc w kierunku Siedlec, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. Następnie doprowadziła do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem Renault Captur, którym kierowała 27-letnia mieszkanka Sokołowa Podlaskiego. W wyniku zdarzenia 43-letnia kierująca Hyundaiem poniosła śmierć na miejscu. Kierująca Renault w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala – informuje Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach.