Zmiana zarzutów dla Adama Cz. podejrzanego o zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach

Opinia psychiatryczno-psychologiczna z przeprowadzonej w szpitalu psychiatrycznym obserwacji podejrzanego Adama Cz., wpłynęła do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w styczniu tego roku. Na taką obserwację, uwzględniając wniosek prokuratora w tym zakresie, mężczyzna został skierowany postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach z 18 lipca 2025 r.

– W opinii psychiatryczno-psychologicznej biegli nie stwierdzili u Adama Cz. choroby psychicznej, ani upośledzenia umysłowego. Stwierdzili natomiast zespół uzależnienia od alkoholu. Zdaniem biegłych badany w odniesieniu do czynów, o popełnienie których jest podejrzany, miał zachowaną zdolność do rozpoznania ich znaczenia. W aktualnym stanie psychicznym może on brać udział w toczącym się postępowaniu oraz prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny. Nadto biegli wskazali, że zachodzi wysokie ryzyko ponownego popełnienia przez niego czynów podobnych w związku z uzależnieniem od alkoholu. – informuje Bartłomiej Świderski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

We wtorek 17 lutego 2026 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach na podstawie zebranych w śledztwie dowodów, w tym także w oparciu o końcową opinię z przeprowadzonej sekcji zwłok oraz opinię biologiczną, wydał postanowienie o zmianie dotychczas ogłoszonych podejrzanemu zarzutów.

Wcześniej Adamowi Cz. postawiono dwa zarzuty: dokonania zabójstwa ratownika medycznego Cezarego L., popełnionego w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ratownika medycznego Mateusza M., z zamiarem dokonania co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, a nawet pozbawienia go życia.

– Prokurator dokonał zmiany przedstawionych podejrzanemu zarzutów w ten sposób, że wskazał, którym z dwóch zabezpieczonych noży zadany został śmiertelny cios pokrzywdzonemu Cezaremu L., a także doprecyzował doznane przez niego obrażenia, które skutkowały jego śmiercią. W pozostałym zakresie ogłoszone wcześniej podejrzanemu zarzuty, w tym usiłowanie zabójstwa drugiego z ratowników medycznych, pozostały bez zmian. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam Cz. przyznał się do popełnienia tak zmienionych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. – informuje prok. Bartłomiej Świderski.

Obecnie planowane są już czynności kończące postępowanie, po których zostanie skierowany przeciwko Adamowi Cz. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Czyn zarzucony podejrzanemu z art. 148 § 2 pkt 3 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.