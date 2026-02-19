W Ujrzanowie zderzyły się trzy pojazdy. Na czas działań służb droga została zablokowana

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem Volkswagen Polo, jadąc od strony Siedlec w kierunku Ujrzanowa, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się pojazdowi marki Dodge, doprowadzając do zderzenia, a następnie uderzył jeszcze w samochód marki Opel. W wyniku zdarzenia kierowca Dodge'a odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. – informuje asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Na miejscu nadal pracują służby. Trwają czynności, mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Droga krajowa nr 63 na wysokości hurtowni Apis pozostaje zablokowana, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać około dwóch godzin (prawdopodobnie maksymalnie do ok. godz. 14.00). Policja apeluje do kierowców o wybieranie tras alternatywnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
Polecany artykuł: