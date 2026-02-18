Siedlce: Zmarł radny Janusz Cabaj

Radnego na mediach społecznościowych pożegnał m.in. prezydent Tomasz Hapunowicz.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Janusza Cabaja – wieloletniego Radnego Miasta Siedlce, oddanego samorządowca i przede wszystkim naszego Przyjaciela.

Janusz był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w sprawy naszego miasta i jego mieszkańców. Służbę publiczną traktował nie jak obowiązek, lecz jak powołanie. Zawsze blisko ludzi, zawsze gotów do rozmowy, zawsze wrażliwy na potrzeby innych. Siedlce były dla Niego czymś więcej niż miejscem pracy – były wspólnotą, o którą troszczył się każdego dnia.

Dla mnie to strata szczególnie bolesna. Odszedł nie tylko współpracownik, ale przede wszystkim Kolega, z którym dzieliłem odpowiedzialność za nasze miasto, wiele rozmów, wspólnych decyzji, ale też zwyczajnych, ludzkich chwil. Będzie mi bardzo brakowało Jego spokoju, życzliwości, poczucia humoru i mądrych słów wypowiadanych wtedy, gdy były najbardziej potrzebne.