Policyjny pościg za 31-latkiem, który ukradł kasę fiskalną ze sklepu

Sprawca uciekł ze sklepu i odjechał samochodem w kierunku powiatu ryckiego.

- Policjanci z Garwolina natychmiast podjęli działania. Informacja o zdarzeniu, wraz ze szczegółowym opisem pojazdu oraz kierunkiem ucieczki, została niezwłocznie przekazana do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Równocześnie funkcjonariusze z Garwolina zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności procesowe – informuje podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.

Dzięki szybkiej wymianie informacji pomiędzy jednostkami, patrol ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Rykach zauważył pojazd odpowiadający opisowi. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i podjął próbę ucieczki, co doprowadziło do pościgu, w który włączyły się kolejne patrole – w tym policjanci z komisariatu w Dęblinie oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Pościg zakończył się w miejscowości Wola Klasztorna, gdzie policjanci zatrzymali kierującego. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. Badanie wykazało blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna posiadał trzy sądowe, dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, w prokuraturze usłyszał zarzuty m.in. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy, niestosowania się do sądowych zakazów oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie również za kradzież. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.