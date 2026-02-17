Młodzieżowa Rada Miasta Siedlce ma sporo planów i zachęca do współpracy. Posłuchaj wywiadu!

POSŁUCHAJ więcej o planach Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce:

– Mamy w planach zorganizować Koncert Talentów, ale także wydarzenie dla młodzieży zaangażowanej w projekty „Zwolnionych z teorii”. Odbyła się już także wycieczka do Sejmu RP, podczas której odwiedziliśmy także Kancelarię Premiera. Dodatkowo planujemy też wyjazd w ramach środków z programu „Mazowsze dla Młodzieżowych Rad”. Planujemy promowanie osób młodych, a także statuetkę dla osób, które są zasłużone dla młodzieżowych rad. W najbliższym czasie chcemy też zorganizować konkurs o tradycjach wielkanocnych, we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. – wymienia Dominik Szaniawski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce.

Członkowie MRM zapraszają też uczniów siedleckich szkół do wspólnego działania, by pozytywnie zmieniać miasto. Osoby, które chcą coś zmienić lub mają ciekawe pomysły, mogą kontaktować się z radnymi.

– Chcemy dalej rozwijać radę, realizować kolejne inicjatywy skierowane do młodzieży i być coraz bardziej widoczni w mieście. Zależy nam też na lepszym kontakcie z uczniami siedleckich szkół i na tym, żeby Młodzieżowa Rada Miasta była miejscem otwartym na nowe pomysły. – podkreśla radny Przemek Jasiński.

Kontakt do młodych radnych można znaleźć m.in. w mediach społecznościowych, np. na Facebooku czy na Instagramie. Więcej o działalności rady można usłyszeć w załączonym nad tekstem podcaście.