Kluby sportowe i organizacje pozarządowe z dotacjami od Miasta Siedlce

– Podpisujemy umowy z dwoma rodzajami organizacji. Po pierwsze przekazujemy dotacje na funkcjonowanie klubów sportowych. Jest to rekordowa kwota, nie tylko jeżeli chodzi o poprzednie lata, ale też rekordowa kwota, jeżeli chodzi o porównywalne samorządy, czyli miasta na prawach powiatu. Bo to jest prawie 5 milionów 700 tysięcy złotych dotacji dla klubów sportowych do wykorzystania w 2026 roku, a są to umowy wieloletnie, na cztery lata. Podpisujemy również umowy z konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tutaj wsparcie otrzymuje kilkanaście organizacji, z którymi współpracujemy od wielu lat. Łącznie dotacje obejmują kwotę ponad miliona złotych – powiedział nam Tomasz Hapunowicz, prezydent Siedlec.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe będą realizować zadania z zakresu rozwoju sportu w latach 2026-2029 zarówno wśród grup seniorów, jak i w grupach młodzieżowych. Pozostałe organizacje uzupełnią natomiast swoimi działaniami w zakresie profilaktyki uzależnień codzienne funkcjonowanie instytucji samorządowych.

Większa część umów z organizacjami pozarządowymi została podpisana w czwartek, 12 lutego. Prezydent zaznaczył jednak wówczas, że wszystkie zaplanowane umowy nie zostały jeszcze zawarte. W najbliższym czasie ma zostać podpisanych kolejnych kilkanaście tego rodzaju porozumień. Listę wszystkich organizacji, które podpisały już umowy z Miastem Siedlce, można znaleźć na stronie internetowej siedleckiego magistratu: https://siedlce.pl/aktualnosci/2026/02-2026/dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych.