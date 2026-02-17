„Kicia Kocia w podróży” – premierowe seanse dla dzieci z konkursami w Heliosie

Rezolutną Kicię Kocię czeka dużo nowych przeżyć! Ukochana bohaterka książek dla dzieci zabierze widzów na afrykańską sawannę, lotnisko i budowę placu zabaw! Nie będzie jednak sama! Będą jej towarzyszyć wierni przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek! Wybiorą się razem na ciekawą wycieczkę do lasu, gdzie będą poznawać jego mieszkańców. Nauczą się także segregacji śmieci oraz w świetnych humorach pójdą na swój pierwszy spektakl do teatru! Czeka ich sporo dobrej zabawy! Przyłączycie się? Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej to nie lada fenomen – obejrzało je w kinach już ponad milion widzów! Serial „Kicia Kocia” na wielkim ekranie!

Czas trwania pokazu: 45 min.

Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania! Szczegółowe daty i godziny seansów znajdziecie w repertuarze Kina Helios Siedlce: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/repertuar