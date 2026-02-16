Siedlce: Uczniowie Prusa bawili się na Studniówce. Zobacz zdjęcia!

W czasie studniówki nie zabrakło oczywiście tradycyjnego poloneza, goście mogli podziwiać także uczniów I LO w przepięknym walcu.

Tradycja studniówek w Polsce sięga początków XX wieku. Pierwszy bal studniówkowy miał miejsce w 1904 roku w Warszawie. Początkowo były to ekskluzywne imprezy, zazwyczaj organizowane przez elity społeczne. Studniówki były okazją do wyrażenia swojej elegancji i statusu społecznego.

W okresie międzywojennym tradycja studniówek rozwijała się, a bal stał się już bardziej dostępny dla szerszej grupy społeczeństwa - nie tylko ziemian i elit miejskich. Po II wojnie światowej, w okresie PRL, studniówki były organizowane w sposób bardziej skromny, ale mimo to stanowiły ważne wydarzenie dla młodzieży szkolnej.

Dziś Studniówki odbywają się w salach bankietowych, ale wciąż są ważnym wydarzeniem dla każdego młodego człowieka.