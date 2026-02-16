W powiecie sokołowskim kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km/h! Stracił prawo jazdy na trzy miesiące

W ostatni weekend policjanci z sokołowskiej drogówki zatrzymali prawo jazdy 41‑letniemu kierowcy, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 55 km/h. Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Bielany-Jarosławy. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto trafiły punkty karne.
– W sobotę, 14 lutego, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki KIA, który w miejscowości Bielany‑Jarosławy, na terenie gminy Bielany, jechał z prędkością 105 km/h, przy obowiązującym ograniczeniu do 50 km/h. Za kierownicą znajdował się 41‑letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na trzy miesiące. 41-latek otrzymał też mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych.