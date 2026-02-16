Za nami „Walentynki z Sercem”, czyli impreza rodzinna połączona z akcją charytatywną na rzecz Kasi Chacińskiej z Siedlec

Można było w miły sposób spędzić walentynki, niezależnie od wieku, a przy okazji wspomóc charytatywną zbiórkę na rzecz Kasi Chacińskiej, 33-letniej Siedlczanki, która walczy z postępującą atrofią kości. Za nami impreza „Walentynki z Sercem”, która odbyła się 14 lutego w Galerii Siedlce.

W programie wydarzenia „Walentynki z Sercem” znalazły się m.in. warsztaty malowania kubeczków z Kulinarnym Poddaszem czy rodzinne warsztaty budowania z kloców Lego prowadzone przez Pana od Klocków, finalistę programu telewizyjnego Lego Masters. Nie zabrakło też występów na scenie – Studenckiego Klubu Piosenki The Tonacja, zespołu Niekompletni z Maciejem Turkowskim, a także dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego w Krześlinie.

Odbyły się również: zabawy dla dzieci z Uniwersytetem w Siedlcach, kiermasz ciast przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, malowanie buziek.

Kasię Chacińską można wesprzeć również datkiem finansowym przekazanym na jej subkonto w Caritas lub poprzez portal SiePomaga na oficjalnej stronie prowadzonej dla niej zbiórki charytatywnej: https://www.siepomaga.pl/kasia-chacinska.

