W lodzie na zalewie w Siedlcach wycięte zostały przeręble. Zbliżanie się do nich może być niebezpieczne!

„W dniu dzisiejszym na Zalewie Siedleckim przeprowadziliśmy akcję dotleniania wody, której celem była poprawa warunków bytowych ryb oraz zapobieganie ich śnięciu. Działania zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu i współpracy: OSP Dąbrówka Stany, Koło PZW nr 1 „Miasto" Siedlce, Siedlecka Grupa Karpiowa.

Dotlenianie wody odbywało się za pomocą aeratorów, pomp oraz dmuchaw. Aby umożliwić dostęp do wody, wykonano ponad 30 dużych przerębli (o wielkości zbliżonej do kostki słomy) oraz ponad 100 mniejszych otworów wywierconych świdrami. Wszystkie te miejsca zostały odpowiednio oznaczone.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie na lód na zalewie. Został on naruszony i może być niebezpieczny. Naszym celem jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom i tragediom – prosimy o rozwagę i stosowanie się do ostrzeżeń. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zrozumienie. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo i przyrodę.” – informują organizatorzy akcji.

Mimo dużego mrozu, wchodzenie na lód na zalewie siedleckim nie jest bezpieczne. Radzimy spacerowiczom tradycyjne przemieszczanie się wokół zbiornika.