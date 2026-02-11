Siedlce: Będą spore zmiany na lodowisku przy ul. Prusa

Magdalena Szewczuk
2026-02-11 8:59

Na siedleckim lodowisku przy ul. Prusa. Pojawi się oświetlenie LED, nowoczesny aparat chłodniczy, który pozwoli wydłużyć funkcjonowanie lodowiska, a także wykładzina umożliwiająca funkcjonowanie obiektu latem jako rolkowisko.

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce otrzymała 576 100 zł dofinansowania na modernizację miejskiego lodowiska. Środki pochodzą z rządowego Programu budowy lodowisk 2025. Całkowita wartość zadania wynosi 1 417 222 zł. 

Planowana modernizacja obejmuje m.in. zakup nowoczesnego agregatu chłodniczego, który pozwoli na wydłużenie sezonu lodowego w okresie jesienno-zimowym, wymianę oświetlenia na energooszczędne lampy LED oraz zakup i instalację wykładziny umożliwiającej funkcjonowanie obiektu latem jako rolkowiska. Dodatkowo przewidziano zakup maszyny do frezowania lodu przy bandach, co wpłynie na poprawę jakości i bezpieczeństwa tafli.

Dzięki modernizacji lodowisko stanie się całorocznym centrum aktywności sportowej. Zimą zapewni lepsze warunki do jazdy na łyżwach, natomiast w sezonie wiosenno-letnim będzie funkcjonować jako rolkowisko.

Inwestycja przyczyni się również do obniżenia kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz umożliwi organizację większej liczby wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

