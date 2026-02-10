Chromna: Zderzenie ciężarówki i busa na DK-2. Trasa jest zablokowana!

We wtorek ( 10 lutego) wieczorem na DK-2 w miejscowości Chromna zderzyły się bus i ciężarówka. Ciężarówka przewróciła się na bok, a bus wpadł do rowu. Kierowca i pasażer ciężarówki wydostali się z pojazdu o własnych siłach, ranny kierowca busa trafił do szpitala.

Na miejscu zdarzenia są liczne służby. DK-2 w Chromnej jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Służby muszą usunąć z trasy uszkodzone pojazdy.

Kierowcy zachowajcie ostrożność, na wielu drogach w naszym regionie jest bardzo ślisko!