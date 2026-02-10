W organizację wydarzenia aktywnie włączają się również lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu, wspierając inicjatywę i dbając o jej wyjątkowy charakter.

Wydarzenie będzie pełne radości i dobrej zabawy, a jego celem jest nie tylko integracja lokalnej społeczności, lecz także wsparcie szczytnej inicjatywy charytatywnej. Podczas imprezy będzie można wesprzeć zbiórkę plastikowych nakrętek, z których dochód zostanie przekazany na rzecz Grzesia Kuberskiego.

Organizatorzy zachęcają dzieci do udziału w balu w karnawałowych przebraniach – im bardziej kolorowo i pomysłowo, tym lepiej! W programie przewidziano liczne animacje i zabawy dla najmłodszych, taniec przy muzyce oraz konkursy z nagrodami. Wspólną zabawę poprowadzą doświadczeni animatorzy z grupy Niebanalne Animacje, którzy zadbają o wesołą i bezpieczną atmosferę wydarzenia.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 lutego, w godz. 15.00-19.00 na świetlicy OSP w Kotuniu, przy ul. Wiejskiej 9. Wstęp wolny!

