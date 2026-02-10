Bal Karnawałowy dla Dzieci już 15 lutego w Kotuniu! Przebrania mile widziane

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-02-10 16:50

Sołtys wsi Kotuń we współpracy z Parafią św. Antoniego w Kotuniu i przy udziale licznych współorganizatorów i sponsorów zapraszają najmłodszych mieszkańców Gminy Kotuń na Bal Karnawałowy dla Dzieci. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 15 lutego, w godz. od 15.00 do 19.00. Udział jest bezpłatny!

Bal karnawałowy dla dzieci. Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Monika Półbratek Bal karnawałowy dla dzieci. Zdjęcie ilustracyjne

W organizację wydarzenia aktywnie włączają się również lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu, wspierając inicjatywę i dbając o jej wyjątkowy charakter.

Wydarzenie będzie pełne radości i dobrej zabawy, a jego celem jest nie tylko integracja lokalnej społeczności, lecz także wsparcie szczytnej inicjatywy charytatywnej. Podczas imprezy będzie można wesprzeć zbiórkę plastikowych nakrętek, z których dochód zostanie przekazany na rzecz Grzesia Kuberskiego.

Organizatorzy zachęcają dzieci do udziału w balu w karnawałowych przebraniach – im bardziej kolorowo i pomysłowo, tym lepiej! W programie przewidziano liczne animacje i zabawy dla najmłodszych, taniec przy muzyce oraz konkursy z nagrodami. Wspólną zabawę poprowadzą doświadczeni animatorzy z grupy Niebanalne Animacje, którzy zadbają o wesołą i bezpieczną atmosferę wydarzenia.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 lutego, w godz. 15.00-19.00 na świetlicy OSP w Kotuniu, przy ul. Wiejskiej 9. Wstęp wolny!

Źródło: inf. pras. Biblioteka Publiczna w Kotuniu

Bal Karnawałowy dla Dzieci w Kotuniu. Przebrania mile widziane!

i

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Koncert Katarzyny Groniec w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie już 14 lutego
Przeczytaj także:
„Walentynki z Sercem” – charytatywny kiermasz na rzecz Kasi Chacińskiej już 14 …
Karnawałowy bal 2026 łukowskiego Stowarzyszenia „Labirynt”
Galeria zdjęć 100

Polecany artykuł:

Za nami karnawałowy bal łukowskiego Stowarzyszenia „Labirynt”. Zobacz zdjęcia z…
powiat siedlecki
bal karnawałowy
dla dzieci
gmina Kotuń