Siedlczanka Agnieszka Grochowska wystąpi w 5. edycji programu telewizyjnego „Farma”!

Tematyka programu reality show „Farma”

Jak informują realizatorzy programu, po raz piąty tytułowa „Farma” otworzy swoją bramę dla śmiałków, którzy dobrowolnie zamieniają wygodne łóżka na słomiane posłania, a poranną rutynę pielęgnacyjną – na miskę zimnej wody i zapach obory o świcie. Spośród tysięcy zgłoszeń zostali wybrani Ci, którzy są przekonani, że poradzą sobie w każdych warunkach… przynajmniej do momentu, gdy „Farma” bezlitośnie zweryfikuje ich możliwości.

W tym sezonie stawka jest najwyższa w dotychczasowej historii programu. Po raz pierwszy „Farma” będzie bowiem zarabiać, a to oznacza walkę nie tylko o przetrwanie, lecz także o prawdziwe pieniądze! Na zwycięzcę czekają Złote Widły, prestiżowy tytuł Farmera Roku oraz 100 tysięcy złotych – z szansą PODWOJENIA tej kwoty!

Pod czujnym okiem sióstr ADiHD – Ilony i Mileny Krawczyńskich, Marceliny Zawadzkiej oraz mentorów Szymona Karasia i Beaty Oleszek-Pierchały, uczestnicy zmierzą się z prawdziwą próbą charakteru. Wiejska rutyna, wymagające pojedynki oraz nieprzewidywalne wyzwania stawiane przez gospodarstwo, naturę i zwierzęta sprawdzą ich siłę, determinację i wolę walki – a widzom dostarczą emocji, których nie da się zaplanować. W programie weźmie udział kilkunastu śmiałków. Jedną z nich jest 48-letnia mieszkanka Siedlec – Agnieszka „Lamia” Grochowska.

i Autor: Agnieszka Grochowska/ Materiały prasowe

Siedlczanka w programie „Farma”

Agnieszka to wulkan energii i charyzmatyczna liderka, która natychmiast przyciąga uwagę. Na co dzień pracuje jako trenerka dance fitness, inspirując innych nieustającą pasją do ruchu i zdrowego stylu życia. Jest również twórcą internetowym – znanym z poczucia humoru, parodii i rozweselania ludzi. Poprzez swoje materiały przekazuje pozytywną energię, dbając nie tylko o formę fizyczną, ale także o dobrą kondycję ducha. Jednocześnie jest niecierpliwa i uparta. To kombinacja tych dwóch cech pomaga jej osiągać sukcesy, ale też sprawdza granice jej własnych możliwości. Choć z rolnictwem nie miała dotąd wiele wspólnego, Agnieszka nie należy do osób, które boją się nowych wyzwań. Wręcz przeciwnie: ciekawość świata i potrzeba sprawdzenia się w nieznanych sytuacjach pchają ją do działania. Jeśli trzeba, bez wahania chwyci za widły, nauczy się nowych obowiązków i udowodni, że potrafi odnaleźć się nawet w najbardziej zaskakujących warunkach. Na „Farmie” szuka nie tylko dobrej zabawy, ale przede wszystkim kolejnej wielkiej przygody — doświadczenia, które pozwoli jej wyjść poza strefę komfortu.

Emisja programu „Farma” z udziałem Siedlczanki już od 16 lutego od poniedziałku do czwartku, o godz. 20.30 i w piątki o godz. 19.55 w Polsacie.