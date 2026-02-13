Jakie plany na walentynki mają mieszkańcy Siedlec? Posłuchaj SONDY!

Jedni je świętują, inni bojkotują. Święto Zakochanych, czyli obchodzone 14 lutego walentynki, od lat budzi w ludziach skrajne emocje. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie podejście do tego święta mają mieszkańcy Siedlec. Co o nim myślą? Czy je obchodzą? Z kim? Co planują? O tym usłyszycie w naszej sondzie!