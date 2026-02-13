Jakie plany na walentynki mają mieszkańcy Siedlec? Posłuchaj SONDY!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-02-13 20:03

Jedni je świętują, inni bojkotują. Święto Zakochanych, czyli obchodzone 14 lutego walentynki, od lat budzi w ludziach skrajne emocje. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie podejście do tego święta mają mieszkańcy Siedlec. Co o nim myślą? Czy je obchodzą? Z kim? Co planują? O tym usłyszycie w naszej sondzie!

Lokalne sklepy są wypełnione walentynkowymi dekoracjami

i

Autor: Monika Półbratek Lokalne sklepy są już po brzegi wypełnione walentynkowymi dekoracjami
POSŁUCHAJ SONDY z mieszkańcami Siedlec: czy obchodzą walentynki? Jak planują je spędzić?
Mediateka.pl

Sondaż z mieszkańcami Siedlec o walentynkach przeprowadziły dla nas Oliwia Protasiuk, Karolina Zasuwik oraz Wiktoria Zbucka.

Wypowiedzi Siedlczan pokazują, że podejście do Walentynek jest bardzo zróżnicowane. Dla jednych to wyjątkowy dzień pełen miłości i bliskości, dla innych – przede wszystkim komercyjne wydarzenie napędzane reklamami. Część mieszkańców planuje spędzić ten czas z ukochaną osobą, inni natomiast przyznają, że 14 lutego spędzają samotnie.

Przeczytaj także:
Romantycznie straszna noc antywalentynkowa w siedleckim Heliosie
Koncert Katarzyny Groniec w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie już 14 lutego
„Walentynki z Sercem” – charytatywny kiermasz na rzecz Kasi Chacińskiej już 14 …
święto zakochanych
Siedlce
sonda
walentynki
Sondaż