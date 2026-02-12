– Romantycznie straszna noc antywalentynkowa w siedleckim Heliosie to alternatywa dla różowego, serduszkowego kiczu, to noc z HORRORAMI! Wspólne oglądanie horrorów jest dla nas najwyższą formą romantyzmu, a jeśli przytulanie to tylko ze strachu! – podkreśla Monika Baszkiewicz, kierownik kina.