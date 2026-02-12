Romantycznie straszna noc antywalentynkowa w siedleckim Heliosie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-02-12 9:30

Nocne Maratony Filmowe zapraszają na romantycznie straszną noc anty/walentynkową pod hasłem PIEP*ZYĆ WALENTYNKI! Do wyboru w siedleckim Heliosie aż dwa różne maratony – pierwszy z trzema horrorami, a drugi z serią filmów „Pieprzyć Mickiewicza”. Maratony już w piątek 13 lutego!

Romantycznie straszna noc antywalentynkowa w siedleckim Heliosie

i

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Romantycznie straszna noc antywalentynkowa w siedleckim Heliosie to alternatywa dla różowego, serduszkowego kiczu, to noc z HORRORAMI! Wspólne oglądanie horrorów jest dla nas najwyższą formą romantyzmu, a jeśli przytulanie to tylko ze strachu! – podkreśla Monika Baszkiewicz, kierownik kina.

Podczas nocy horrorów Helios zagra:

  • SKAŻENIE,
  • POWRÓT DO SILENT HILL,
  • Oraz przedpremierowo DŹWIĘK ŚMIERCI.

Drugą propozycją na nocny Maraton Filmowy w piątek 13 lutego jest fenomenalna seria trzech części filmu „Pieprzyć Mickiewicza”.

Początek maratonów: godz. 23.00. Więcej informacji w repertuarze kina.

Polecany artykuł:

Siedlczanka Agnieszka Grochowska wystąpi w 5. edycji programu telewizyjnego „Fa…
Siedlce
antywalentynki
kina helios
walentynki
Nocny Maraton Filmowy
maraton horrorów