Wypadek autokaru na trasie Wyszków-Łochów na DK 62. Droga jest całkowicie zablokowana!

Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego informuje, że na miejsce wypadku z udziałem autokaru na DK 62 udały się liczne służby – policja, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i kilka Zespołów Ratownictwa Medycznego, a także strażacy i druhowie OSP z terenu powiatu wyszkowskiego (JRG Wyszków, OSP Kamieńczyk, OSP Lucynów Duży, OSP Rybno, OSP Gulczewo), a także sąsiedniego powiatu węgrowskiego (OSP Budziska, OSP Łochów). Na miejsce udała się także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Medycznego JRG 8 z Warszawy.

Droga krajowa nr 62 na wysokości miejscowości Kamieńczyk jest całkowicie zablokowana, utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin. W miarę możliwości kierowcy powinni szukać alternatywnych tras przejazdu.

AKTUALIZACJA, godz. 8.20

„Rankiem 12 lutego 2026 r. zastęp GBA Star z naszej jednostki oraz GCBA Scania z OSP Łochów Al. Węgrowska zostały zadysponowane poza teren powiatu węgrowskiego. Zdarzenie miało dotyczyć wypadku autobusu na drodze krajowej DK-62 na odcinku Łochów-Wyszków. Po dojechaniu na miejsce, na odcinku leśnym DK-62 w okolicach Kamieńczyka, zastano autobus leżący na boku poza jezdnią, pracujące zastępy JRG/OSP z terenu powiatu wyszkowskiego, liczne służby medyczne (7 naziemnych ZRM oraz 1x LPR "Ratownik-12") oraz Policję i służby pomocnicze. W wyniku wypadku poszkodowane zostało ponad 30 osób, zdarzenie miało charakter masowy, w wyniku przeprowadzonej selekcji medycznej (triage) zakwalifikowano poszkodowanych: 3 czerwone, 7 żółtych, pozostali zieloni. Nasze zastępy wspomagały na miejscu pracę służb z terenu powiatu wyszkowskiego, głównie pomoc medyczna, doświetlanie, itp. Na czas prowadzonych działań droga została całkowicie zablokowana” – informuje Piotr Gajewski, naczelnik OSP Budziska.

Ponieważ autokar leżał na boku, strażacy nie mogli dostać się bezpośrednio do wszystkich poszkodowanych osób. Do wykonania odpowiedniego dostępu niezbędne było użycie narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych. Na jezdni strażacy rozstawili namiot pneumatyczny, jako polowy punkt medyczny oraz miejsce zbiórki osób poszkodowanych. Osoby z najpoważniejszymi obrażeniami zostały rozwiezione do okolicznych szpitali, reszta pozostała na miejscu. Na szczęście nikt nie zginął.

Droga krajowa nr 62 na wspomnianym odcinku będzie zablokowana jeszcze przez dłuższy czas. Policja wyznaczyła objazdy. Działania służb wciąż trwają.

AKTUALIZACJA, godz. 9.00

„Chwilę przed godziną 5.00 na drodze krajowej nr 62, w miejscowości Puste Łąki w powiecie wyszkowskim, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem autobusu, którym podróżowały 32 osoby (31 pasażerów oraz kierowca). Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53‑letni kierowca autobusu marki VDL, najprawdopodobniej chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzyną w obszarze leśnym, stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok. Kierowca był trzeźwy. Rannych zostało 18 osób, w tym jedna ciężko. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitali” – informuje na Facebooku Mazowiecka Policja.

Na miejscu czynności nadal prowadzą policjanci z KPP Wyszków. Droga wciąż jest zablokowana. Objazdy w obu kierunkach – od Wyszkowa w stronę Łochowa oraz z Łochowa w kierunku S8 – wyznaczono przez miejscowość Kamieńczyk.