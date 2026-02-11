Łuków: Będzie lądowisko dla helikopterów LPR

Łuków nie ma lądowiska dla helikopterów LPR, dlatego maszyny, które transportują pacjentów lądują na terenie stadionu przy ul. Warszawskiej. Już wkrótce ma się to zmienić, łukowski szpital otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na budowę lądowiska dla helikopterów przy ul. Parkowej. Inwestycja ma kosztować ponad 3,8 mln zł.

Lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR/HEMS) w Polsce muszą spełniać rygorystyczne wymagania techniczne i prawne, określone głównie przez przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz normy międzynarodowe. Minimalne wymiary wolnej od przeszkód powierzchni wynoszą zazwyczaj 70 m długości i 25 m szerokości (wariant IIa) lub 95 m na 25 m (wariant IIb), zależnie od uwarunkowań terenowych.