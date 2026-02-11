57-latek znęcał się nad żoną i córką, mierzył do nich z wiatrówki

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-02-11 10:34

Nawet 5 lat odsiadki grozi 57-latkowi z gminy Stoczek Łukowski, który fizycznie i psychicznie znęcał się nad żoną i córką. Od kilku miesięcy mężczyzna krytykował, obrażał, wyzywał je, wyganiał z domu, bił, a nawet groził spaleniem domu i samochodu. Kilka dni temu pijany 57-latek strzelał w ich kierunku z wiatrówki. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

zatrzymany 57-latek

i

Autor: KPP Łuków/ Materiały prasowe

W minioną niedzielę ( 8 lutego)  policjanci ze Stoczka Łukowskiego zostali powiadomieni o awanturze domowej, którą wszczął 57-latek. Agresywny mężczyzna był pod działaniem alkoholu, wyzywał i obrażał żonę i córkę, groził, że je zabije. Mundurowi dowiedzieli się też, że tego dnia strzelał w kierunku najbliższych z wiatrówki.

- Analizując sytuację rodziny, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny. Ustalając okoliczności zajścia, dowiedzieli się też o relacjach pomiędzy 57-latkiem i jego żoną, a także ich córką. Okazało się, mężczyzna od kilku miesięcy psychicznie i fizycznie znęca się nad nimi. 57-latek krytykował, obrażał, wyzywał swoją żonę i córkę, wyganiał je z domu, bił je, a nawet groził spaleniem domu i samochodu - informuje asp. szt. Marcin Józwik z KPP w Łukowie.

Mężczyzna noc spędził w policyjnej celi, a gdy już wytrzeźwiał,  usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Sąd przychylił się do wniosku łukowskiej Policji oraz Prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy wobec 57-latka. Co najmniej 3 najbliższe miesiące mężczyzna spędzi w areszcie tymczasowym.

Przeczytaj także:
Łuków: Będzie lądowisko dla helikopterów LPR
znęcanie się nad członkiem rodziny
powiat łukowski