Powiat siedlecki: w okolicy miejscowości Stasin auto osobowe uderzyło w drzewo

2026-02-12 10:11

Dziś (12 lutego) rano drogi w Siedlcach i powiecie siedleckim były wyjątkowo śliskie. Po godz. 4.00 na drodze z Hołubli w kierunku miejscowości Stasin doszło do niebezpiecznie wyglądającej kolizji. Auto osobowe uderzyło w drzewo.

W pobliżu miejscowości Stasin auto osobowe uderzyło w drzewo

Autor: OSP Hołubla/ Materiały prasowe

– Na trasie pomiędzy Hołublą a Stasinem, w pobliżu miejscowości Stasin 34-letnia kobieta kierująca pojazdem osobowym marki Ford prawdopodobnie nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, utraciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Zdarzenie drogowe zostało zakwalifikowane jako kolizja – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Z ustaleń mundurowych wynika, że kierująca pojazdem kobieta była trzeźwa. Na szczęście nie doszło do tragedii. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę, zwłaszcza gdy na drogach jest ślisko i warunki do jazdy są mało sprzyjające.

Za zdjęcie z miejsca zdarzenia dziękujemy druhom ochotnikom z OSP Hołubla.

