Ostatnie pożegnanie śp. Janusza Cabaja

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-02-19 14:01

Uroczystości pogrzebowe śp. Janusza Cabaja, byłego policjanta Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i radnego miasta Siedlce kilku kadencji, odbędą się w sobotę 21 lutego.

Ostatnie pożegnanie śp. Janusza Cabaja

i

Autor: Monika Półbratek śp. Janusz Cabaj

Msza św. żałobna za duszę śp. Janusza Cabaja rozpocznie się o godz. 11.30 w najbliższą sobotę, 21 lutego w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach.

Pozostała część uroczystości, czyli złożenie ciała Zmarłego do grobu, odbędzie się na Cmentarzu Janowskim.

Śp. Janusz Cabaj zmarł w środę 18 lutego w wieku 62 lat. Był radnym Miasta Siedlce kilku kadencji. Wcześniej przez wiele lat pracował jako policjant w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach. Był społecznikiem, często angażował się w akcje charytatywne, zabiegał także o inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców miasta.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Ostatnie pożegnanie śp. Janusza Cabaja

i

Autor: Zakład Pogrzebowy Anima/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Siedlce: Zmarł radny Janusz Cabaj
pogrzeb
Siedlce
Rada Miasta Siedlce