Ostatnie pożegnanie śp. Janusza Cabaja

Msza św. żałobna za duszę śp. Janusza Cabaja rozpocznie się o godz. 11.30 w najbliższą sobotę, 21 lutego w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach.

Pozostała część uroczystości, czyli złożenie ciała Zmarłego do grobu, odbędzie się na Cmentarzu Janowskim.

Śp. Janusz Cabaj zmarł w środę 18 lutego w wieku 62 lat. Był radnym Miasta Siedlce kilku kadencji. Wcześniej przez wiele lat pracował jako policjant w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach. Był społecznikiem, często angażował się w akcje charytatywne, zabiegał także o inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców miasta.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.