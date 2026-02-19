Siedlce walczą z botami! Mazowsze mówi „sprawdzam!”

Finał wydarzenia, który odbył się 18 lutego, był zwieńczeniem cyklu profesjonalnych szkoleń. To nie była zwykła teoria – nad poziomem merytorycznym czuwała ekipa prawdziwych wymiataczy: doświadczeni social media managerowie, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, informatycy oraz nauczyciele, którzy doskonale wiedzą, jakie zagrożenia czyhają w cyfrowym świecie.

Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem ekspertów rozpracowywali narzędzia takie jak Gemini, ChatGPT czy Eleven Labs. Uczyli się nie tylko, jak generować treści, ale przede wszystkim – jak robić to etycznie i bezpiecznie. Wszystko pod hasłem: „Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Siedlce na łączach ze światem

W projekt byli również zaangażowani studenci z Uniwersytetu w Siedlcach, którzy w języku angielskim debatowali o wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, o zaletach i wadach. W projekcie wzięła udział młodzież siedleckich szkół oraz rówieśnicy z Turcji, z Tirebolu oraz ze Starachowic udowadniając, że walka z dezinformacją to temat, który łączy całą Europę.

Mazowsze – serce nowoczesnej edukacji

Projekt pokazał, że można łączyć miłość do „Małej Ojczyzny” z najnowszymi trendami. Uczniowie tworzyli grafiki promujące bezpieczne korzystanie z nowych technologii na Mazowszu, korzystając z profesjonalnych wskazówek specjalistów od wizerunku w sieci. Nagrody zostały wręczone przez panią Dorotę Prokurat, dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego.

