Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką na trasie Bielany-Kowiesy na DK 63

2026-02-23 9:27

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło dziś rano (w poniedziałek 23 lutego ok. godz. 5.30) na trasie Bielany-Kowiesy na 249 km 6 hm drogi krajowej nr 63. Auto osobowe zderzyło się tam z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Kierowca osobówki został przetransportowany do szpitala. Występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Około godz. 05.30 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego marki MAN i samochodu osobowego marki Seat. Kierujący samochodem osobowym, 24-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Kierujący Seatem został przewieziony do szpitala – informuje na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim.

W rejonie miejsca zdarzenia, na trasie Bielany-Kowiesy na drodze krajowej nr 63, wprowadzono ruch wahadłowy. Wciąż mogą tam jeszcze występować utrudnienia w ruchu. Sokołowscy policjanci apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę, a także o dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

