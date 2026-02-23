Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką na trasie Bielany-Kowiesy na DK 63

„Około godz. 05.30 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego marki MAN i samochodu osobowego marki Seat. Kierujący samochodem osobowym, 24-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Kierujący Seatem został przewieziony do szpitala” – informuje na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim.

W rejonie miejsca zdarzenia, na trasie Bielany-Kowiesy na drodze krajowej nr 63, wprowadzono ruch wahadłowy. Wciąż mogą tam jeszcze występować utrudnienia w ruchu. Sokołowscy policjanci apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę, a także o dostosowanie prędkości do warunków na drodze.